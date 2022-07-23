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Оккупантам некуда будет деваться: ВСУ уничтожают мосты, чтобы заблокировать врага - эксперт

23 июля 2022, 17:07

ВСУ ударили по Антоновскому и Дарьевскому мостах на Херсонщине.

Антоновский мост войска РФ
После уничтожения мостов на Херсонщине оккупанты окажутся заблокированными / Коллаж Вгору, Reuters

Если ВСУ уничтожат мосты на Херсонщине, то российские оккупанты окажутся заблокированными. Об этом заявил военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин, сообщает Радио НВ.

"У нас в это утро еще одна хорошая новость была: у Антоновского моста появился мост-побратим – через реку Ингулец, по которому кто-то нанес точечные удары. Мост этот меньше, скромнее и слабее – его еще проще уничтожить", – сказал Игаль Левин.

Он объяснил, что в случае уничтожения Антоновского моста, который связывает Новую Каховку и Херсон, российские оккупанты будут отрезаны

"А когда она будет отрезана, у них есть выбор – либо вариться в этом котле, либо заявить об очередном "акте доброй воли. Конечно, хотелось бы взять пленных, потому что это обменный фонд. Но Украина освобождает свои земли: нужно стараться, чтобы были минимальные разрушения и, конечно, в Херсоне наши граждане… Между выбором – воевать за Херсон, где могут погибнуть, в частности, наши граждане, или выпустить все войска, как "акт доброй воли", — конечно, лучше сохранить своих бойцов и своих граждан", — сказал Левин.

Он также отметил, что не стоит ожидать, что в какой-то момент внезапно начнется контрнаступление, оно уже продолжается.

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Удары ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне

19 июля советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что ВСУ нанесли точечный артиллерийский удар по укрепрайону российских оккупационных войск возле Антоновского моста в захваченном Херсоне.

После этого стало известно, что мост был только поврежден и он пригоден для дальнейшей эксплуатации. Как рассказал советник руководителя ОП Алексей Арестович, ВСУ уничтожили позицию ПВО, а также укрепления, где сидели солдаты, охранявшие мост.

Об еще одном ударе по мосту стало известно утром 20 июля. На эстакаде появились новые дыры от ударов. При этом гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что Антоновский мост будет закрыт для движения.

Как отметили в британской разведке, Антоновский мост очень важен для оккупантов и является их уязвимостью, ведь через него происходит поставка оружия захватчикам.

Позже стало известно, что ВСУ взяли Антоновский мост под огневой контроль.

Сегодня утром украинские военные ударили по мосту вблизи села Дарьевка через реку Ингулец.

Другие новости:

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