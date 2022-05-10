Оккупанты блокируют все варианты эвакуации защитников Мариуполя из "Азовстали" - Зеленский

Владимир Зеленский / УНИАН, скриншот из видео

Власти Украины для того, чтобы спасти оставшихся защитников Мариуполя, которые удерживают оборону на заводе "Азовсталь", применяют весь спектр дипломатических инструментов. Об этом сказал в обращении к парламенту Мальты президент Владимир Зеленский.

Но, по его словам, Россия же не согласилась ни на один из предлагаемых вариантов.

"Они заблокировали Мариуполь и с земли, и с моря. Постоянно бомбят. Там разрушено более 90 процентов всех зданий. До войны, кстати, это был полумиллионный город. Ему устроили искусственный голод. Российская армия заблокировала подвоз любых продуктов, питьевой воды, лекарств", ‒ сказал Зеленский.

Как говорит украинский президент, сейчас Украина нуждается в самолетах, вертолетах, специальной артиллерии и другом оружии для уничтожения амбиций РФ по захвату украинской территории и других европейских государств

"Сейчас, как и 80 лет назад, будущее Европы определяется на поле боя", ‒ заметил президент.

Российские самолеты до сих пор бомбят здания, зная, что там прячутся люди и нет военных, подытожил Зеленский.

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Напомним, после более 2 месяцев в бомбоубежищах Азовстали в Мариуполе на подконтрольные Украине территории вернулись сотни жителей города. Их удалось эвакуировать и спасти от российских оккупантов.

Спасенные из Азовстали рассказали, как они выживали в подземелье, что ели и как им удалось спастись.

Позднее военный эксперт Владислав Селезнев утверждал - у Украины на данный момент нет военно-технической возможности спасти защитников Мариуполя, которые находятся на Азовстали. При этом держать оборону на заводе вполне реально, вопрос - в наличии ресурсов.

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