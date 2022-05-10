Оккупанты блокируют все варианты эвакуации защитников Мариуполя из "Азовстали" - Зеленский

В России знают о происходящем в Мариуполе, но российская армия получила приказ разрушить город и убить как можно больше людей, говорит президент Украины.
Власти Украины для того, чтобы спасти оставшихся защитников Мариуполя, которые удерживают оборону на заводе "Азовсталь", применяют весь спектр дипломатических инструментов. Об этом сказал в обращении к парламенту Мальты президент Владимир Зеленский.
Но, по его словам, Россия же не согласилась ни на один из предлагаемых вариантов.
"Они заблокировали Мариуполь и с земли, и с моря. Постоянно бомбят. Там разрушено более 90 процентов всех зданий. До войны, кстати, это был полумиллионный город. Ему устроили искусственный голод. Российская армия заблокировала подвоз любых продуктов, питьевой воды, лекарств", ‒ сказал Зеленский.
Как говорит украинский президент, сейчас Украина нуждается в самолетах, вертолетах, специальной артиллерии и другом оружии для уничтожения амбиций РФ по захвату украинской территории и других европейских государств
"Сейчас, как и 80 лет назад, будущее Европы определяется на поле боя", ‒ заметил президент.
Российские самолеты до сих пор бомбят здания, зная, что там прячутся люди и нет военных, подытожил Зеленский.
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Напомним, после более 2 месяцев в бомбоубежищах Азовстали в Мариуполе на подконтрольные Украине территории вернулись сотни жителей города. Их удалось эвакуировать и спасти от российских оккупантов.
Спасенные из Азовстали рассказали, как они выживали в подземелье, что ели и как им удалось спастись.
Позднее военный эксперт Владислав Селезнев утверждал - у Украины на данный момент нет военно-технической возможности спасти защитников Мариуполя, которые находятся на Азовстали. При этом держать оборону на заводе вполне реально, вопрос - в наличии ресурсов.
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