УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты Крыма запретили старикам выходить на улицу: в чем причина

28 октября 2021, 23:56
Прослушать новость
Остановить

"Власти" полуострова перевели пожилых граждан на удаленку и приостановили для них льготный проезд.

Крым
Оккупанты запретили старикам выходить из дома / УНИАН

Оккупанты Крымского полуострова ввели обязательную самоизоляцию для пожилых людей с хроническими заболеваниями старше 60 лет без прививки от COVID-19, сообщили на сайте оккупационных "властей".

В документе не указана срок действия незаконного указа - его ввели до особого распоряжения. В связи с этим пожилым крымчанам запретили покидать жилье, кроме случаев исключений: выйти для вакцинации от коронавирусной инфекции, за продуктами или вынести мусор.

Кроме того, оккупанты перевели пожилых граждан на удаленку и приостановили для них льготный проезд.

Ограничительные меры не распространяются на жителей вакцинированных от COVID-19 или имеющих QR-код.

Читайте такжеВОЗ озвучила печальную статистику по коронавирусу в Европе

Реклама

Сейчас Россия переживает очередную вспышку коронавируса. За прошедшие сутки в стране было побито сразу два рекорда: по количеству заразившихся за сутки (40 096) и умерших от последствий инфекции (1159). В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано почти 8,4 млн случаев коронавируса и более 235 тыс. смертей.

Центры связи с президентом Украины для жителей Крыма и Донбасса

Секретарь СНБО Алексей Данилов в пятницу, 22 октября, заявил о намерении Киева создать на линии разграничения с оккупированными Крымом и Донбассом специальные центры коммуникации с президентом Владимиром Зеленским и органами государственной власти Украины. Выполнять задачу будет Министерство цифровой трансформации.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ обвинила Украину в, дескать, провокации. Она назвала заявление СНБО "цирковым номером" и сказала, что жители Крыма якобы уже "все сказали, что хотели".

viber
новости Украины новости Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «Оккупанты Крыма запретили старикам выходить на улицу: в чем причина». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономииФинансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономии Никогда не делайте так: названы три вещи, которые нельзя делать перед порогом домаНикогда не делайте так: названы три вещи, которые нельзя делать перед порогом дома Лунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочностьЛунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочность Россия сама виновата в "бездомности" россиянРоссия сама виновата в "бездомности" россиян Звезда сериала "Моя прекрасная няня" в критическом состоянииЗвезда сериала "Моя прекрасная няня" в критическом состоянии

Последние новости

01:09

Специалист пояснила, какая еда мешает спать ночью

00:30

Гороскоп на 29 октября 2021 для всех знаков Зодиака: зависть недругов или денежное везение Видео

00:11

Добрый вечер, я - диспетчер: рецензия на фильм "Французский вестник"

28 октября, четверг
23:56

Оккупанты Крыма запретили старикам выходить на улицу: в чем причина

23:32

Чем полезна клюква и сколько ее можно есть - ответ эксперта

Реклама
23:23

На украинцах будут испытывать вакцины от коронавируса: в каких клиниках

23:06

Чтобы в нем всегда водились деньги: названы три вещи, которые должны быть в кошельке Видео

22:58

В Украине существенно возросла реальная зарплата - Госстат

22:35

"Кошмары, блин, кошмары, блин, кошмары" : рецензия на фильм "Прошлой ночью в Сохо" Видео

22:27

"Вакцинация - это убийство": СНБО выдвинул обвинение российским пропагандистам

22:26

В Украину идет резкое похолодание и ворвется зима Видео

21:45

"Одышка не норма": Комаровский дал советы тем, кто уже переболел COVID-19

21:33

Facebook меняет название на Meta Видео

21:14

"Реанимации не способны забрать всех": инфекционист рассказал о реальной ситуации в больницах Видео

21:04

Жуткое ДТП в Харькове: подозреваемый заявил о потере памяти Видео

20:54

Контрудар Украины и Bayraktar на Донбассе: Франция с Германией сделали заявление о "Минске"

20:11

Светлана Лобода спела на Дне рождения скандального олигарха

20:02

Только родила малыша: в Киеве коронавирус убил молодую учительницу Видео

20:00

Эксперты рассказали, как не заправить автомобиль топливным суррогатом на АЗС актуально

19:29

Очередная "мажорная" авария в Харькове: жертва отлетела на встречную полосу

Реклама
19:26

ДТП в Харькове: находившаяся в Infiniti девушка рассказала, что происходило в авто перед аварией Видео

19:24

Bayraktar – не только на Донбассе, но и на юге и севере Украины: в ВСУ предупредили об ударе

19:18

Печенье на Хэллоуин: топ-3 рецепта страшно вкусной выпечки

19:08

Украина продаст Молдове сотни тысяч кубометров газа Видео

18:49

Роналду станет отцом близнецов: невероятное фото с невестой футболиста Видео

18:38

30% новых признаков: медики назвали симптомы коронавируса

18:32

Байрактары - это выход ведения войны на совершенно другой уровень мнение

18:31

Анна Седокова в леопардовом платье поманила соблазнительными изгибами и ушла в отрыв

18:22

Возвращение Донбасса в Украину "военным путем": в России разразились угрозой в адрес Киева

17:58

Кафе, рестораны и транспорт под запретом, но не для всех: Киев официально в красной зоне с 1 ноября Видео

17:32

В Хмельницкой области осужденный скрылся из колонии и жестоко изнасиловал 12-летнюю девочку Видео

17:07

Абракадабра! ТОП-6 знаменитостей, которые верят в мистику и сверхъествественное

16:33

Пенсии в Украине повысят 12 раз: в Минсоцполитики рассказали кому и когда

16:17

"В больницу попадают в состоянии бешеной интоксикации": инфекционист о ситуации с COVID в Украине Видео

16:14

Украшение дома на Хэллоуин 2021: оригинальные идеи декора

16:01

Транспорт и кафе – только с ПЦР-тестом или прививкой: Кличко объявил о жестком карантине в Киеве Видео

15:59

Врач предупредил о новых симптомах Дельты: "Люди воспринимают как ОРВИ"

15:53

"Никакого бесплодия не будет": главный санврач Украины разнес популярный миф о вакцинах от COVID-19

15:29

Киев усиливает карантин: все школы отправили на дистанционку Видео

15:24

Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших

Реклама
15:13

"Уже все решено": Усик готовится к завершению карьеры

15:00

Экватор президента Зеленского: результаты теста для постмайданной Украины мнение

14:56

"Продолжение следует": Сериал Моя улюблена Страшко продлили на второй сезон Видео

14:43

Купил прививку – остался без COVID-сертификата: в Кабмине разберутся с махинациями по вакцинации Видео

14:40

Министра финансов и его зама обвинили в лоббировании интересов "Киевгорстроя" - СМИ

14:36

Катастрофическая нехватка кислорода в больницах: в Верховной раде подозревают диверсию

14:36

Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее выздороветь

13:59

В Минсоцполитики рассказали, что нужно срочно делать украинцам с долгами по коммуналке

13:53

"Какие могут быть претензии?": Повалий пожаловалась на травлю в Украине

13:51

Макияж на Хэллоуин: ведьмочка, вампирша, зомби, грим для мужчин – страшный образ на вечеринку

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять