Оккупанты Крыма запретили старикам выходить на улицу: в чем причина

Оккупанты запретили старикам выходить из дома / УНИАН

Оккупанты Крымского полуострова ввели обязательную самоизоляцию для пожилых людей с хроническими заболеваниями старше 60 лет без прививки от COVID-19, сообщили на сайте оккупационных "властей".

В документе не указана срок действия незаконного указа - его ввели до особого распоряжения. В связи с этим пожилым крымчанам запретили покидать жилье, кроме случаев исключений: выйти для вакцинации от коронавирусной инфекции, за продуктами или вынести мусор.

Кроме того, оккупанты перевели пожилых граждан на удаленку и приостановили для них льготный проезд.

Ограничительные меры не распространяются на жителей вакцинированных от COVID-19 или имеющих QR-код.

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Сейчас Россия переживает очередную вспышку коронавируса. За прошедшие сутки в стране было побито сразу два рекорда: по количеству заразившихся за сутки (40 096) и умерших от последствий инфекции (1159). В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано почти 8,4 млн случаев коронавируса и более 235 тыс. смертей.

Центры связи с президентом Украины для жителей Крыма и Донбасса

Секретарь СНБО Алексей Данилов в пятницу, 22 октября, заявил о намерении Киева создать на линии разграничения с оккупированными Крымом и Донбассом специальные центры коммуникации с президентом Владимиром Зеленским и органами государственной власти Украины. Выполнять задачу будет Министерство цифровой трансформации.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ обвинила Украину в, дескать, провокации. Она назвала заявление СНБО "цирковым номером" и сказала, что жители Крыма якобы уже "все сказали, что хотели".