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Оккупанты могут снова пойти на штурм Угледара - Дмитрашковский

Анна Ярославская
23 апреля 2023, 12:25 обновлено 23 апреля, 12:25
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Потеряв много личного состава на Авдеевском и Марьинском направлениях, враг в ближайшее время сосредоточит внимание на Угледарском направлении
Алексей Дмитрашковский
Алексей Дмитрашковский не исключает, что враг снова пойдет на штурм Угледара / Фото t.me/pavlokyrylenko_donoda, скриншот

Российские оккупанты могут снова пойти на штурм Угледара. Пока что они не идут в атаку на Угледарском направлении, однако активно его обстреливают. Об этом рассказал руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Потеряв много личного состава на Авдеевском и Марьинском направлениях, я думаю, что враг в ближайшее время сосредоточит внимание опять-таки на Угледарском направлении. Это мое мнение", – сказал военный.

Оккупанты не прекращают обстрелы Угледара. Только за минувшиго сутки, 22 апреля, враг шесть раз наносил авиационные удары.

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Как отметил Дмитрашковский, россияне применяют тактику выжженной земли.

"Это делается для того, чтобы нашим защитникам не было возможности в любом месте держать оборону. Уничтожаются дома, военным сленгом говорят "разбирают дома этаж за этажом". И это происходит как в Бахмуте, так и в Угледаре", – сказал он.

Бои за Угледар

Заместитель градоначальника Угледара Максим Вербовский 3 февраля заявил, что оккупанты России осуществили попытку штурма города. Россияне наносили удары из артиллерии, градов и авиации. На тот момент вражеским силам удалось продвинуться в поселки вблизи города. Войска РФ пытались организовать окружение Угледара.

Впоследствии Силы специальных операций и 72-я Отдельная механизированная бригада ВСУ устроили засаду в российском тылу на Угледарском направлении. В нее попали оккупанты России 155-й бригады морской пехоты из Владивостока.

СМИ в России написали, что российских оккупантов под Угледаром и Авдеевкой Донецкой области разгромили после того, как Герасимов стал командующим российскими войсками на войне против Украины. Было указано, что по итогам только одного боевого столкновения под Угледаром вражеские силы потеряли 30 единиц боевой техники, а под Авдеевкой были ликвидированы 2 пехотные группы штурмовиков РФ.

В марте 2023 года британская разведка заявила, что Силам обороны Украины удалось нанести серьезные потери оккупационным войскам России под Угледаром Донецкой области при помощи американских дистанционных противотанковых мин, которые действуют на расстоянии 17 километров.

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