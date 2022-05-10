Оккупанты РФ готовят новый штурм: в Генштабе назвали два опасных направления

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Сохраняется возможность проведений диверсий оккупантами РФ с обвинением в этом ВСУ на объектах химической промышленности, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"Не исключается возможность проведения диверсий на объектах химической промышленности Украины с последующим обвинением в этом подразделений Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении, опубликованном в Facebook.

На Северском направлении противник обстрелял с применением реактивных систем залпового огня приграничные населенные пункты Большая Писаревка, Белополье, Краснополье и Юнаковка Сумской области.

"Ожидается продолжение проведения демонстрационных действий противником вдоль участка государственной границы Украины с целью сковывания действий подразделений Вооруженных Сил Украины и недопущение их перегруппировки по другим направлениям", - сообщают в Генштабе.

На Слобожанском направлении агрессор поддерживает в готовности к применению некоторые силы и средства ПВО на территории Белгородской области, проводит воздушную разведку.

На Изюмском направлении противник осуществлял пополнение боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

Оккупанты продолжают подготовку к наступлению в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк.

Продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкий район Луганской области, а также Каменка Ясиноватского района Донецкой области.

"В Мариуполе враг артиллерией и ударами авиации продолжает уничтожать инфраструктуру завода Азовсталь. Продолжаются боевые действия", - сообщают в Генштабе.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил, но совершал обстрелы подразделений украинских войск. Ведет подготовку штурмовых действий.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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