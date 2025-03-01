Оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Запорожье - что известно

В результате удара врага возник пожар.

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Взрывы в Запорожье / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Запорожскую область атаковали российские дроны

В регионе работала ПВО

Враг ударил по жилой многоэтажке

Вечером, 1 марта, в Запорожской области прогремели взрывы. Регион атаковали российские беспилотники. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

В частности, он сообщал о работе противовоздушной обороны в регионе.

видео дня

"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - отметил чиновник.

Позже Иван Федоров написал, что враг ударил по жилой многоэтажке в Запорожье.

"В результате удара возник пожар, на место выехали спасатели и медики", - подчеркнул он.

В 20:18 начальник Запорожской ОГА добавил, что сейчас у медиков нет обращений от пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью. На месте попадания дежурит бригада скорой помощи.

Удар по Запорожью - видео:

В 20:51 Федоров сообщил, что вражеский Шахед разрушил крышу жилого дома. Произошло возгорание на площади 300 квадратных метров.

Как сообщал Главред, поздно вечером, 27 февраля, российские захватчики атаковали Сумы ударными дронами. Повреждения получили четыре дома. Известно о пяти попаданиях в один район Сум.

В результате российской атаки дронов ночью 27 февраля в Киевской области вспыхнул масштабный пожар на одном из промышленных объектов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

25 февраля россияне также атаковали Киевскую область. В результате вражеской атаки в Бучанском районе произошел пожар двухэтажного частного дома.

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Кто такой Иван Федоров С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

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