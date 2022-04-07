Около 60 псковских десантников отказались ехать на войну в Украину - СМИ

Российские военные отказываются ехать воевать в Украину / Фото Reuters

В рядах российских оккупантов растет количество тех, кто отказывается воевать против Украины. В частности, не захотели ехать на войну около 60 военнослужащих из Пскова.

Об этом сообщает Псковская губерния в Telegram-канале со ссылкой на источники.

После первых дней полномасштабной войны их вывели сначала на территорию Беларуси, а потом вернули в место дислокации в Псков.

По данным местных ресурсов, большую часть из этих десантников решили уволить. Некоторым из них даже угрожают уголовными делами. Также сообщается, что в Псков прибыло руководство Минобороны РФ.

Как сообщал Главред, представители полицейского спецотряда ОМОН из Республики Хакасия отказались участвовать в войне против Украины.

Кроме того, около 300 военных с оккупированной Россией Южной Осетии отказались воевать вместе с российской армией против Украины. Они подумали, что их бросили на войну умирать, сложили оружие и вернулись домой, предположительно, автостопом. Информация подтверждается бывшим руководством так называемой "республики".

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