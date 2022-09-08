Олег Жданов пояснил, почему Путин игнорирует поражения армии РФ

В войне Путин будет молчать до последнего - Жданов / Reuters, Главред

Лидер страны-агрессора Владимир Путин не признает свое военное поражение на поле боя в Украине и будет "молчать до конца", заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью Фактам.

На вопрос, как можно проиграть в войне молча, эксперт ответил, что Путин просто не будет рассказывать о происходящем российскому обществу.

"В то же время в самой России начнут происходить какие-то события, которые смогут перекрыть интерес общества к войне против Украины. Ну, или к тому времени Путин уже не будет президентом", - добавил Жданов.

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Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе идут бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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