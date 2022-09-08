Олег Жданов пояснил, почему Путин игнорирует поражения армии РФ

На вопрос, как можно проиграть в войне молча, эксперт ответил, что Путин просто не будет рассказывать о происходящем российскому обществу.
Лидер страны-агрессора Владимир Путин не признает свое военное поражение на поле боя в Украине и будет "молчать до конца", заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью Фактам.
На вопрос, как можно проиграть в войне молча, эксперт ответил, что Путин просто не будет рассказывать о происходящем российскому обществу.
"В то же время в самой России начнут происходить какие-то события, которые смогут перекрыть интерес общества к войне против Украины. Ну, или к тому времени Путин уже не будет президентом", - добавил Жданов.
Наступление ВСУ на Харьковщине
Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе идут бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.
Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.
Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.
Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.
Читайте также:
- "Час Ч" для Крымского моста настал: Жданов рассказал, когда ВСУ перейдут к действиям
- Беларусь проведет репетицию "захвата Украины" - Жданов
- Ситуация на Донбассе может обостриться в ближайшие недели – Жданов