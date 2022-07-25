"Он был лучшим": война унесла жизнь известного львовского спортсмена

Война забрала жизнь львовского спортсмена / Facebook Ларисы Забавчук

Война в Украине забрала жизнь талантливого львовского инженера и кикбоксера клуба Triumph martial arts Gym Николая Забавчука. Он погиб в результате вражеского артобстрела Краматорска

По словам матери парня Ларисы Забавчук в Facebook, жизнь бойца ВСУ забрали российские оккупанты, которые на прошлой неделе обстреляли Краматорск.

"Вчера погиб мой сын. Краткое сообщение об обстреле в Краматорске и трех погибших мужчинах, а в сердце – невыразимая боль и неприятие реальности. Он был лучшим – какой только может быть сын и брат, верный товарищ и достойный мужчина. Строил планы, очень любил жизнь, свою семью, крестников. Я не знаю, как я буду без него жить", – написала мама спортсмена.

Погиб Николай Забавчук / Facebook Ларисы Забавчук

"Я проклинаю тех извергов, которые обрывают полет наших детей. Желаю матерям Украины беречь своих сыновей, потому что я своего не уберегла", – добавила разбитая потерей Забавчук.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 25 июля в ходе своего вечернего видеообращения фактически ответил главе МИД РФ Лаврову на его заявление о якобы намерении России, дескать, "избавить украинцев от антинародного и антиисторического режима". Президент подчеркнул, что нападать на Украину могут только те, кто не знает истории страны. Украинцы никогда не отдадут свою независимость.

Советник руководителя Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что на южном фронте произошел перелом – ВСУ получили преимущество над войсками РФ на Херсонщине и перешли к контрнаступательным действиям. По его прогнозу, оккупированный Херсон могут освободить уже в сентябре.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАрмия Украины мощным ударом из HIMARS накрыла воинскую часть и склад войск РФ в Луганске – Арестович

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал о том, что Украина готовится к худшему сценарию. По его словам, Путин может "додавить" Лукашенко, и тогда возникнет риск нападения Беларуси на северные и западные области Украины. Государство уже работает над укреплением обороны на нескольких направлениях.

Читайте также: