Войска рф мощно ударили по приграничным районам Черниговщины: более 10 "прилетов"

Россияне били из Градов по Черниговщине / Фото militaryarms.ru

Сегодня вечером, 25 июля, войска России мощно обстреляли приграничный район на Чериновщине из "Градов", сообщает начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

"Сегодня, 25 июля, около 19:00 россияне обстреляли из "Градов" территорию возле села Михальчина Слобода (Новгород-Северская община). Насчитали 12 взрывов/"приходов". Информация о потерях среди населения и разрушениях уточняется", - отметил он.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 25 июля в ходе своего вечернего видеообращения фактически ответил главе МИД РФ Лаврову на его заявление о якобы намерении России, дескать, "избавить украинцев от антинародного и антиисторического режима". Президент подчеркнул, что нападать на Украину могут только те, кто не знает истории страны. Украинцы никогда не отдадут свою независимость.

Советник руководителя Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что на южном фронте произошел перелом – ВСУ получили преимущество над войсками РФ на Херсонщине и перешли к контрнаступательным действиям. По его прогнозу, оккупированный Херсон могут освободить уже в сентябре.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАрмия Украины мощным ударом из HIMARS накрыла воинскую часть и склад войск РФ в Луганске – Арестович

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал о том, что Украина готовится к худшему сценарию. По его словам, Путин может "додавить" Лукашенко, и тогда возникнет риск нападения Беларуси на северные и западные области Украины. Государство уже работает над укреплением обороны на нескольких направлениях.

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