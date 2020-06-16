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В Сеть выложили видео меткого удара по позиции террористов на Донбассе

16 июня 2020, 14:14

Очередной боевой эпизод в зоне ООС.

ВСУ, бой
В Сеть выложили видео меткого удара по позиции террористов на Донбассе / скриншот

Во всемирную Сеть выложили видеоролик, на котором запечатлена ликвидация бойцами Вооруженных сил Украины позиции снайпера террористов в зоне военного конфликта на Донбассе.

"Тот момент, когда тебе надоел российский снайпер, который спрятался в доме. Команда фонда "Повернись живим" изобрела простое в использовании, практичное и мобильное устройство наблюдения. Как видите, оно хоть немножко, но дает нашим военным преимущество над русскими", — написал на своей странице в Facebook ветеран АТО и волонтер Андрей Рымарук.

Он не стал детализировать ‒ где и когда было снят видеоролик, однако пообещал, что подробная информация немногим позже появится на страничке фонда "Повернись живим".

Напомним, ранее, в начале мая 2020 года, в зоне военного конфликта на Донбассе бойцы Вооруженных сил Украины мощным огнем уничтожили огневую точку боевиков, которые обстреливали украинские позиции - в районе оперативно-тактической группировки Север. До этого того украинские военнослужащие ранили, как минимум, двух российских военных.

новости Украины ООС война на Донбассе бойцы ВСУ террорист
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