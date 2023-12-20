Операция была сложной: стали известны подробности обмена Медведчука на "азовцев"

Украина не доверяла россиянам и требовала, чтобы были установлены личности находящихся в плену военных.

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Предателя Медведчука обменяли на защитников Украины / Коллаж: Главред, фото: СБУ

В сентябре 2022 года состоялся обмен пленными между Украиной и страной-агрессором РФ. Кума Путина Виктора Медведчука Киев обменял на 215 украинских военных, в том числе пятерых командиров полка "Азов". Издание The Wall Street Journal со ссылкой на турецких и американских чиновников рассказало подробности.

Обмен Медведчука на украинских пленных состоялся 22 сентября 2022 на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Анкары и был довольно сложной операцией.

Журналисты пишут, что сначала стороны не хотели начинать диалог по проведению обмена. Украина не доверяла россиянам и требовала, чтобы были установлены личности находящихся в плену военных.

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Обмен произошел только после того, как глава украинской разведки Кирилл Буданов лично поднялся на борт самолета, сфотографировал всех пленных и направил фото в Киев.

The Wall Street Journal пишет, что борт с 10 иностранцами – участниками боевых действий на стороне ВСУ – сопровождал российский бизнесмен Роман Абрамович.

Возвращение защитников Мариуполя в Украину

Ранее WSJ писало, что российский диктатор Путин настоял на том, чтобы пленных защитников Мариуполя обменяли на его кума Виктора Медведчука. ФСБ РФ была резко против из-за реакции российской общественности. Но Путин силовиков не послушал. Для Украины обмен стал победой, а в РФ такое решение осудили.

22 сентября 2022 года Киев и Москва провели обмен пленными. Виктора Медведчука Украина обменяла на 215 украинских военных, в том числе пятерых командиров полка "Азов".

Кроме того, Россия вернула из украинского плена 56 своих военнослужащих. "Азовцы" должны были находиться в Турции до окончания войны между Россией и Украиной, но в июле они вернулись на родину, а затем – на фронт.

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