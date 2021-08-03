УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Операция по ликвидации": за Шишовим была слежка, полиция об этом знала – Белорусский дом

3 августа 2021, 10:47
Прослушать новость
Остановить

У погибшего Виталия Шишова сломан нос, рассказали друзья покойного.

шишов
Виталий Шишов / t.me/beldomua

За погибшим главой Белорусского дома в Украине Виталием Шишовым следили и полиция об этом знала.

"За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в Республике Беларусь о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации", - говорится в заявлении БДУ в Telegram.

В сообщении подчеркивается, что Шишов стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума.

В БДУ убеждены, что смерть Шишова – это "спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму беларуса", и заявили, что будут продолжать добиваться истины в гибели Виталия.

В свою очередь товарищ Шишова Юрий заявил, что глава Белорусского дома в Украине не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко.

Реклама

"Нас сотрудники спецслужбы Украины в частных беседах нас предупреждали о том, что агентура КГБ в Украине существует и она увеличивается, в том числе за счет потока беженцев. Всех беженцев невозможно контролировать. И Виталий занимался верификацией этих людей. Он был нашей контрразведкой. ... Да, он знает, что за нами охотятся. Судя по тем обстоятельствам по которым было найдено тело, потому что сотрудники полиции в частной беседе сказали, что у него сломан нос. Я подозреваю, что это спецслужбы КГБ, либо службы специальных операций, которые работают на режим Александра Лукашенко", - рассказал Юрий в эфире канала Украина 24.

По его словам, у Шишова были плохие предчувствия.

Кто такой Виталий Шишов и что о нем известно:

  • Виталий Шишов был вынужден переехать в Украину осенью 2020 года – после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси.
  • Он стоял у истоков создания Беларуского дома в Украине и являлся главой этой организации.
  • В Украине Шишов помогал белорусам, вынужденным бежать от режима Лукашенко, проводил акции против режима Лукашенко, продвигал законопроекты, помогающие его соотечественникам, формировал диаспору в Украине.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве нашли повешенным главу белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который пропал вчера в Киеве.

Его тело обнаружили в одном с киевских парков, неподалеку от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированное под суицид.

новости Киева новости Беларуси Виталий Шишов
Сейчас вы просматриваете новость «"Операция по ликвидации": за Шишовим была слежка, полиция об этом знала – Белорусский дом». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Jerry Heil разделась и свела с ума поклонником горячими фото с дикого безлюдного пляжаJerry Heil разделась и свела с ума поклонником горячими фото с дикого безлюдного пляжа Выходные в августе 2021: когда и сколько отдыхаем на День НезависимостиВыходные в августе 2021: когда и сколько отдыхаем на День Независимости Тащили по земле за волосы: в Черкассах одесские байкеры жестоко избили молодую паруТащили по земле за волосы: в Черкассах одесские байкеры жестоко избили молодую пару Конец эпохи адских маршруток: в Киеве ввели новые правила перевозок - что меняетсяКонец эпохи адских маршруток: в Киеве ввели новые правила перевозок - что меняется Атака РФ на Украину обернется мощным ударом: преемник Меркель поставил ультиматум Москве из-за СП-2Атака РФ на Украину обернется мощным ударом: преемник Меркель поставил ультиматум Москве из-за СП-2

Последние новости

11:35

Эксперт рассказал, почему все больше и больше украинцев будут уезжать на заработки в ЕС

11:27

"Никогда не будет русской территорией": Зеленский резко заявил о возвращении Крыма в Украину Видео

11:22

МакSим в реанимации начала самостоятельно дышать и садиться

11:09

Melovin предложил обратиться к психотерапевту всем, кто не поддерживает ЛГБТ

11:04

Скандал и позор перед Западом: эксперт рассказал, чем обернется Украине скандал с Чаусом Видео

Реклама
10:57

Следующий штамм коронавируса будет убивать одного из трех человек: что думают ученые Видео

10:47

"Операция по ликвидации": за Шишовим была слежка, полиция об этом знала – Белорусский дом Видео

10:25

Останемся без денег и поддержки: чем Украине грозит скандал вокруг экс-судьи Чауса

10:24

"Подарок ко Дню независимости": Украина получит 2,7 млрд долларов от МВФ Видео

10:10

Названы шесть способов вкусно и здорово приготовить огурцы и это не салат: что с ними делать Видео

10:06

Можно ли жениться на Успение Пресвятой Богородицы: пора свадеб и народные традиции

09:59

Избивали людей ради развлечения: в Киеве задержали банду малолетних гопников

09:52

Под Житомиром пьяный парень убил отца и врезался на авто с маленькими дочерьми в столб Видео

09:35

Выходные в августе 2021: когда и сколько отдыхаем на День Независимости

09:27

Дорога Украины в НАТО и ЕС в обмен на СП-2: США и Европа приняли мощное решение в поддержку Киева Видео

09:12

COVID-19 в Украине не утихает: за сутки 827 новых случаев – в 3 раза больше, чем за минувшие 24 часа

09:01

В Киеве нашли повешенным пропавшего накануне главу Белорусского дома

08:48

Украину накроет мощный шторм: какие регионы в опасности Видео

07:56

"Зараза не уйдет": в Раде предупредили о новом локдауне и назвали сроки Видео

07:45

В поисках лучшей жизни: почему украинцы активно едут за границу мнение

Реклама
07:20

Провал сценария РФ по Донбассу: у Кравчука заявили об опасности диалога Украины на вотчине Лукашенко Видео

07:17

Удар дождей с грозами: в Украину примчалось похолодание до +19

07:01

На волоске от смерти: астролог рассказал, выживет ли певица МакSим

06:30

Почему дело Чауса не станет Уотергейтом для Зеленского мнение

06:02

"Как вам жара?": Маша Полякова без белья похвасталась кружевным нарядом

05:28

Новая военная операция России против Украины: политик раскрыл планы Кремля Видео

04:22

Почему вы не можете похудеть: названа главная привычка, которая тормозит процесс

03:50

Сладкоежкам на заметку: диетолог рассказала, как есть сладкое и не толстеть

03:02

Ученые пояснили, может ли "Лямбда"-штамм COVID-19 скрываться от иммунитета

02:38

"Сладенькая": голая Снежана Бабкина свела с ума поклонников идеальным телом

02:10

Врачи перечислили первые и опасные признаки атеросклероза Видео

01:37

Арктические морозы, пустыни и вечные торнадо: Украине предрекли опасную погоду и смену климата Видео

00:51

Врач рассказала, кому нельзя есть зеленые яблоки Видео

00:21

Гороскоп на сегодня 3 августа для всех знаков Зодиака: тревожные сны или новые знакомства Видео

00:03

Во французском зоопарке панда впервые родила детенышей-близнецов Видео

02 августа, понедельник
23:54

Россия пожаловалась на "беспрецедентные ограничения" в США

23:45

Страшный пожар в Запорожье: горит многоквартиный дом, огонь видно с другого берега Видео

23:19

Муж легкоатлетки Тимановской рассказал, почему решился на переезд в Киев

23:15

Попросили не курить возле детей: в Днепре группа мужчин избила супружескую пару Видео

23:04

В моде стрижка на средние волосы боб с челкой: смелая и динамичная прическа для стильного образа Фото Видео

Реклама
22:16

Только предложил встречаться: стали известны подробности о погибшей паре во время урагана во Львове Видео

22:09

В Киеве повязали пьяного маршрутчика, который не хотел "тратить время" на алкотест

21:28

В Турции разбился автобус с российским туристами

21:15

Бросали камни и применяли слезоточивый газ: в Киеве группа подростков поиздевалась над прохожим

20:46

СБУ блокировала пророссийский центр "титушек" одиозного нардепа Кивы Видео

20:32

Ученые поведали, на какие болезни жалуются люди среднего возраста Видео

20:23

Проиграла спор: на Черкасчине утонули муж и жена

20:10

Голубцы из пекинской капусты: пошаговый рецепт Видео

19:55

Фильм Время 2021 - рецензия и обзор на новый шедевр Найта Шьямалана Видео

19:51

РФ испытывает на жителях ОРДЛО свою новую вакцину - разведка Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять