"Операция по ликвидации": за Шишовим была слежка, полиция об этом знала – Белорусский дом

Виталий Шишов / t.me/beldomua

За погибшим главой Белорусского дома в Украине Виталием Шишовым следили и полиция об этом знала.

"За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в Республике Беларусь о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации", - говорится в заявлении БДУ в Telegram.

В сообщении подчеркивается, что Шишов стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума.

В БДУ убеждены, что смерть Шишова – это "спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму беларуса", и заявили, что будут продолжать добиваться истины в гибели Виталия.

В свою очередь товарищ Шишова Юрий заявил, что глава Белорусского дома в Украине не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко.

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"Нас сотрудники спецслужбы Украины в частных беседах нас предупреждали о том, что агентура КГБ в Украине существует и она увеличивается, в том числе за счет потока беженцев. Всех беженцев невозможно контролировать. И Виталий занимался верификацией этих людей. Он был нашей контрразведкой. ... Да, он знает, что за нами охотятся. Судя по тем обстоятельствам по которым было найдено тело, потому что сотрудники полиции в частной беседе сказали, что у него сломан нос. Я подозреваю, что это спецслужбы КГБ, либо службы специальных операций, которые работают на режим Александра Лукашенко", - рассказал Юрий в эфире канала Украина 24.

По его словам, у Шишова были плохие предчувствия.

Кто такой Виталий Шишов и что о нем известно:

Виталий Шишов был вынужден переехать в Украину осенью 2020 года – после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси.

Он стоял у истоков создания Беларуского дома в Украине и являлся главой этой организации.

В Украине Шишов помогал белорусам, вынужденным бежать от режима Лукашенко, проводил акции против режима Лукашенко, продвигал законопроекты, помогающие его соотечественникам, формировал диаспору в Украине.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве нашли повешенным главу белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который пропал вчера в Киеве.

Его тело обнаружили в одном с киевских парков, неподалеку от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированное под суицид.