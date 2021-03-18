Опубликована новая запись из кабинета Порошенко на Банковой

Петр Порошенко /Скриншот

Народный депутат Андрей Деркач предоставил новую запись разговоров, которые велись на Банковой в период президентсва Петра Порошенко.

В комментарии изданию Strana.ua Деркач заявил об аутентичности записей и пояснил, что публикуя пленки Порошенко-Байдена, разоблачал коррупцию, а не вмешивался в американские выборы.

Отметим, что на записи, датированной 2016 годом, Порошенко после очередного разговора с Байденом раздаёт указания тогдашнему министру иностранных дел Павлу Климкину, а также главе Фонда гарантирования вкладов Константину Ворушилину.

Обратим внимание, что свои разговоры Порошенко ведет на русском языке, при этом обильно сдабривает монологи отборным матом.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику:

Расшифровка разговоров в кабинете Порошенко:

Порошенко: Я сказал мне с утра привести, бл*ть, Куцика. Почему не привели?

Человек 1: Я сказал, что он находится в Администрации.

Порошенко: Ты еба*улся что-ли (смеется)? Быстро приведи сюда Куцика. Алло!

Ворушилин: Здравствуйте.

Порошенко: Костя, я знаю, что уже получили, смотрят балансы... но если у тебя возникают проблемы, когда они сутки не могут подписать в Днепропетровске нотариуса...

Ворушилин:... (неразборчиво)... они потерял где-то два часа... (неразборчиво)... мы наверстаем это, проблема в том... (неразборчиво) все это надо разворачивать...

Порошенко: Костя, возьми к себе юристов! Потом быстро передай это за полчаса. Пусть Соловьева передаст Штапаку и скинь с себя "на" пробел "х*й" с себя эту ху*ню. Костя, ты слышишь меня или нет?

Порошенко: Костя, возьми к себе юристов! Потом быстро передай это за полчаса. Пусть Соловьева передаст Шлапаку.

Порошенко: Вот я... Во-первых, если ты говоришь одновременно со мной, то ты меня не слышишь.

Порошенко: Вот у тебя самая важная задача! По бэйл-ину! Выписать по беспределу любую бумагу и передать все это Шлапаку.

Порошенко: Почему? У них есть мощная юридическая команда и из тебя сделают дурака. Сделай так, пожалуйста, как я говорю.

Порошенко: Очень тебя прошу. Три восклицательных знака! До конца дня передать.

Порошенко: Сейчас, чтобы Гонтарева, когда идет на коммуникацию, чтобы уже имела решение по Шлапаку, что они могли это объявить.

Порошенко: Делай и вовлекай ресурс правительства в эту структуру. Не оставляй себе все. Это горячий каштан.

Ворушилин: Хорошо. Я вас понял.

Порошенко: Так ты день потерял.

Ворушилин: Петр Алексеевич, еще не потерял. Дело в том, что любой...

Порошенко: Костя, когда в следующий раз ты решишь спорить с президентом, ты крепко подумай.

Порошенко: Если я тебе говорю, что ты день потерял, ты говоришь: "Есть. Так точно. Виноват. Исправлюсь".

Порошенко: Ты в каком звании закончил службу?

Ворушилин: Капитаном. Вот дорос...

Порошенко: Капитан? Значит, я готовлю приказ на разжалование до старшего лейтенанта.

Порошенко: Еще раз, бл*ть, ты будешь вести себя подобным образом, в условиях войны, следующим будет не лейтенант. А расстрел.

Ворушилин: Так точно. Понял.

Порошенко: Вот теперь "так точно, понял" - правильный ответ. Давай! Бл*ть.

Порошенко: Пиз*ец бл*ть. Не пускают в банк, потому что ни один нотариус в Днепропетровске отказывается завершить полномочия.

Климкин: Даа! Если в синагогу не зашел... Ну как же.

Порошенко: Просто киздец.

Пленки Деркача - о чем ранее писал Главред: