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Опубликована новая запись из кабинета Порошенко на Банковой

18 марта 2021, 15:59
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Петр Порошенко раздавал указания после разговора с Джо Байденом, обильно сдабривая монологи отборным матом.

порошенко телефон
Петр Порошенко /Скриншот

Народный депутат Андрей Деркач предоставил новую запись разговоров, которые велись на Банковой в период президентсва Петра Порошенко.

В комментарии изданию Strana.ua Деркач заявил об аутентичности записей и пояснил, что публикуя пленки Порошенко-Байдена, разоблачал коррупцию, а не вмешивался в американские выборы.

Отметим, что на записи, датированной 2016 годом, Порошенко после очередного разговора с Байденом раздаёт указания тогдашнему министру иностранных дел Павлу Климкину, а также главе Фонда гарантирования вкладов Константину Ворушилину.

Обратим внимание, что свои разговоры Порошенко ведет на русском языке, при этом обильно сдабривает монологи отборным матом.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику:

Расшифровка разговоров в кабинете Порошенко:

  • Порошенко: Я сказал мне с утра привести, бл*ть, Куцика. Почему не привели?
  • Человек 1: Я сказал, что он находится в Администрации.
  • Порошенко: Ты еба*улся что-ли (смеется)? Быстро приведи сюда Куцика. Алло!
  • Ворушилин: Здравствуйте.
  • Порошенко: Костя, я знаю, что уже получили, смотрят балансы... но если у тебя возникают проблемы, когда они сутки не могут подписать в Днепропетровске нотариуса...
  • Ворушилин:... (неразборчиво)... они потерял где-то два часа... (неразборчиво)... мы наверстаем это, проблема в том... (неразборчиво) все это надо разворачивать...
  • Порошенко: Костя, возьми к себе юристов! Потом быстро передай это за полчаса. Пусть Соловьева передаст Штапаку и скинь с себя "на" пробел "х*й" с себя эту ху*ню. Костя, ты слышишь меня или нет?
  • Порошенко: Костя, возьми к себе юристов! Потом быстро передай это за полчаса. Пусть Соловьева передаст Шлапаку.
  • Порошенко: Вот я... Во-первых, если ты говоришь одновременно со мной, то ты меня не слышишь.
  • Порошенко: Вот у тебя самая важная задача! По бэйл-ину! Выписать по беспределу любую бумагу и передать все это Шлапаку.
  • Порошенко: Почему? У них есть мощная юридическая команда и из тебя сделают дурака. Сделай так, пожалуйста, как я говорю.
  • Порошенко: Очень тебя прошу. Три восклицательных знака! До конца дня передать.
  • Порошенко: Сейчас, чтобы Гонтарева, когда идет на коммуникацию, чтобы уже имела решение по Шлапаку, что они могли это объявить.
  • Порошенко: Делай и вовлекай ресурс правительства в эту структуру. Не оставляй себе все. Это горячий каштан.
  • Ворушилин: Хорошо. Я вас понял.
  • Порошенко: Так ты день потерял.
  • Ворушилин: Петр Алексеевич, еще не потерял. Дело в том, что любой...
  • Порошенко: Костя, когда в следующий раз ты решишь спорить с президентом, ты крепко подумай.
  • Порошенко: Если я тебе говорю, что ты день потерял, ты говоришь: "Есть. Так точно. Виноват. Исправлюсь".
  • Порошенко: Ты в каком звании закончил службу?
  • Ворушилин: Капитаном. Вот дорос...
  • Порошенко: Капитан? Значит, я готовлю приказ на разжалование до старшего лейтенанта.
  • Порошенко: Еще раз, бл*ть, ты будешь вести себя подобным образом, в условиях войны, следующим будет не лейтенант. А расстрел.
  • Ворушилин: Так точно. Понял.
  • Порошенко: Вот теперь "так точно, понял" - правильный ответ. Давай! Бл*ть.
  • Порошенко: Пиз*ец бл*ть. Не пускают в банк, потому что ни один нотариус в Днепропетровске отказывается завершить полномочия.
  • Климкин: Даа! Если в синагогу не зашел... Ну как же.
  • Порошенко: Просто киздец.

Пленки Деркача - о чем ранее писал Главред:

  • Нардеп Верховной Рады IX созыва Андрей Деркач опубликовал ряд телефонных разговоров с людьми, чьи голоса похожи на голоса Петра Порошенко, Джо Байдена и Владимира Путина. В разговорах затрагиваются внутриполитические проблемы Украины.
  • Среди прочего на записях Порошенко и Байден якобы обсуждали отставку енерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму 1 млрд долларов.
  • Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.
  • 10 сентября в США ввели санкции против Андрея Деркача, опубликовавшего резонансные аудиопленки. Американцы считают, что нардеп связан с российскими спецслужбами, а его действия, связанные с публикацией разговоров – это попытка повлиять на американский избирательный процесс.
  • Деркач, в свою очередь, назвал санкции "местью" и пообещал провести новую пресс-конференцию, где будут обнародованы другие разоблачительные материалы.

Петр Порошенко Андрей Деркач Джо Байден новости Украины
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