Кабмин решил открыть пункт пропуска на границе с Польшей

Арсен Аваков рассказал об открытии пункта пропуска / УНИАН

Сегодня Кабмин решил еще послабить карантинные ограничения, а также принял решение об открытии пешего пункта пропуска "Шегини" на украино-польской границе в Львовской области, через который ранее попал в Украину Михаил Саакашвили.

Такое постановление было принято во время заседания правительства в среду, 13 мая.

"Техническое постановление, которое возвращает пункт "Шегини" как пешеходный пункт пропуска для наших иностранных граждан", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Аваков отметил, что данное решение принято в связи с ослаблением карантина.

Ослабление карантина

Напомним, второй этап ослабления карантина в Украине может начаться с 22 мая, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава Кабмина подчеркнул, что смягчение карантинных мер не является отменой карантина.

"Мы работаем над этим совместно с Министерством здравоохранения, с главным государственным эпидемиологическим врачом, с другими министерствами и министрами. Но это еще не будет означать полную отмену карантина. Подчеркиваем это", - сказал Шмыгаль.