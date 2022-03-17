Остатки сбитой российской ракеты попали в 16-этажку в Киеве: под завалами ищут выживших

По предварительной информации, один человек погиб.
В Киеве в результате падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение и возгорание в многоэтажке. Есть погибший.
Сообщение о пожаре и разрушении жилого дома в Дарницком районе столицы поступило 17 марта в 5:02 в Службу спасения, сообщили в ГСЧС.
"На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, спасатели установили, что в результате падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также возгорание в квартире на 16-м этаже", - говорится в сообщении.
Спустя 40 минут пожар удалось ликвидировать. Сейчас проводится эвакуация людей с 11-го этажа дома и аварийно-спасательные работы по разборке конструкций и поиску людей.
"По предварительной информации, на месте эвакуированы 30 человек, из которых 3 пострадали. Погиб 1 человек. Информация уточняется", - добавили в ГСЧС.
Напомним, рано утром в среду, 16 марта, в Киеве прозвучали несколько мощных взрывов. По словам жителей города, их было как минимум четыре. Взрывы было слышно в нескольких районах города.
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