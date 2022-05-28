"Оставляют мины под телами убитых украинцев": раскрыты новые зверства оккупантов

Мины / flickr.com

Российские оккупанты заминировали около половины территории Украины. Как рассказал советник главы МВД Виктор Андрусив, изверги часто оставляли мины в неожиданных местах, в частности под телами убитых украинцев.

Он подчеркнул, что многие россияне маскируют оставленные ими мины, поэтому украинцам нужно быть очень осторожными.

"Есть один очень дикий случай. В Черниговской области россияне убили мать и ребенка, связали их, а между ними заложили мину. Кстати, она сработала", – рассказал Андрусив, передает 24 канал.

Он отметил, что такая страшная трагедия в очередной раз подтверждает циничность и жестокость россиян. И даже то, что их называют "орками" – это очень мягко.

Разминирование территорий

По словам Андрусива, если говорить не только о территориях, где россияне зарыли мины, но и о тех, которые они обстреливали (т.е. там могут быть бомбы, которые не взорвались), то сейчас нужно разминировать почти половину страны. По оценке ГСЧС, таких территорий – около 300 тысяч квадратных километров.

"Для понимания масштаба этой проблемы озвучу еще несколько цифр. С начала полномасштабного вторжения ГСЧС разминировало 120 тысяч взрывоопасных предметов и 2 тысячи не сработавших авиабомб", – сказал Андрусив.

Он подчеркнул, что заминированные территории Украины – одно из наиболее длительных последствий этой войны, на которое уходят не годы, а десятилетия.

Как объяснил Андрусив, мы до сих пор находим снаряды со времен Второй мировой, в то же время интенсивность того, что сейчас выстреливают россияне – значительно больше, чем выстреливали немцы, поскольку последние не могли позволить себе таких масштабов.

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