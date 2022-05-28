УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Оставляют мины под телами убитых украинцев": раскрыты новые зверства оккупантов

28 мая 2022, 20:59

Сейчас нужно разминировать почти половину Украины.

Мины, предупреждение
Мины / flickr.com

Российские оккупанты заминировали около половины территории Украины. Как рассказал советник главы МВД Виктор Андрусив, изверги часто оставляли мины в неожиданных местах, в частности под телами убитых украинцев.

Он подчеркнул, что многие россияне маскируют оставленные ими мины, поэтому украинцам нужно быть очень осторожными.

"Есть один очень дикий случай. В Черниговской области россияне убили мать и ребенка, связали их, а между ними заложили мину. Кстати, она сработала", – рассказал Андрусив, передает 24 канал.

Он отметил, что такая страшная трагедия в очередной раз подтверждает циничность и жестокость россиян. И даже то, что их называют "орками" – это очень мягко.

Разминирование территорий

По словам Андрусива, если говорить не только о территориях, где россияне зарыли мины, но и о тех, которые они обстреливали (т.е. там могут быть бомбы, которые не взорвались), то сейчас нужно разминировать почти половину страны. По оценке ГСЧС, таких территорий – около 300 тысяч квадратных километров.

"Для понимания масштаба этой проблемы озвучу еще несколько цифр. С начала полномасштабного вторжения ГСЧС разминировало 120 тысяч взрывоопасных предметов и 2 тысячи не сработавших авиабомб", – сказал Андрусив.

Он подчеркнул, что заминированные территории Украины – одно из наиболее длительных последствий этой войны, на которое уходят не годы, а десятилетия.

Как объяснил Андрусив, мы до сих пор находим снаряды со времен Второй мировой, в то же время интенсивность того, что сейчас выстреливают россияне – значительно больше, чем выстреливали немцы, поскольку последние не могли позволить себе таких масштабов.

Читайте такжеВойска РФ начали минировать украинские земли противопехотными минами

Читайте также:

война в Украине МВД война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:25

Оккупанты перенесли дату псевдореферендума в Херсоне: в чем причина

20:59

"Оставляют мины под телами убитых украинцев": раскрыты новые зверства оккупантовВидео

20:53

Над городом гриб от взрывов: в Кривом Роге сообщают о двух "прилетах"

20:25

"Кто пишет букву Z — да пошли они в ...": Андрей Макаревич высказался о российской пропаганде

20:25

Несутся мощные грозы и жуткая жара: синоптики назвали самые жаркие дниВидео

Реклама
20:21

Джамала показала кадры невероятного концерта на воде

20:20

Германия решилась вооружить Украину: ВСУ для битвы с РФ получат САУ Gepard и БМП MarderВидео

20:10

Приметы на 30 мая: что нельзя делать и как уберечь дом от бедыВидео

19:57

Украина может потопить весь Черноморский флот РФ ракетами - Братчук

19:45

Украинские военные ликвидировали еще одного российского командираВидео

19:34

Обратка гарантированно прилетит: почему буряты скоро начнут бить русскихмнение

19:28

"А я предупреждала вас о войне": дочь Егоровой рассказала о скандальной переписке с мамойВидео

19:24

Макрон и Шольц потребовали от Путина освободить 2500 пленных защитников МариуполяВидео

19:16

Грозит ли Украине вспышка холеры из-за войны: ответ Минздрава

19:14

Гороскоп на июнь 2022 года для Дев: астролог рассказала, чего ждать в любви, на работе и в финансахВидео

18:47

"Адская вечеринка": ВСУ уничтожили живую силу и технику врагаВидео

18:46

У Зеленского призвали вернуть РФ за железный занавес: при каком условии

18:44

"Артист, показавший настоящие яйца": Alyona Alyona назвала супер-пример для украинского шоубиза

18:35

Переговоры без Путина обречены на провал: РФ - это страна, где никто ничего не решает – ЗеленскийВидео

18:20

"Посадит и загрызет": журналистка из РФ рассказала, как начиналась карьера Скабеевой

Реклама
18:15

В России сдали позиции оккупантов: ВСУ дали по зубам армии ПутинаВидео

17:41

Оккупанты несут существенные потери: ВСУ пошли в контрнаступление на ЮгеВидео

17:27

Только не начинай: самые несносные бывшие по знаку зодиака

17:04

Минска-3 не будет, или Как Германия и Франция не выучили урокимнение

17:03

5-месячной дочери Романа Сасанчина нужна операция - девочке диагностировали гемангиому

17:03

Цены на газ для населения: в Украине сделали важное заявлениеВидео

16:42

Россия может обстрелять Беларусь и устроить свержение Лукашенко – InformNapalmВидео

16:30

"Это ей сделает больно": дочь Снежаны Егоровой назвала лучшее наказание для матери-предательницы

16:20

Дочь Заворотнюк впервые рассказала о лечении матери

16:15

Путин хочет переговоров с Украиной: Макрон и Шольц потребовали от президента РФ вывести войскаВидео

16:06

Гороскоп на июнь 2022 года для Львов: большая прибыль, сюрприз на работе и любовный треугольникВидео

15:53

"Мы не возьмем их в состав Украины": Данилов высказался о частых "хлопках" в Белгороде и Курске

15:49

"Уступки территорий" в обмен на завершение войны с РФ: Подоляк резко ответил на инициативы с ЗападаВидео

15:42

Новолуние в мае 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь беду и привлечь в дом удачу

15:39

Порошенко второй раз не выпустили из УкраиныВидео

15:04

Простой и очень полезный салат из 3 ингредиентов: вкусный рецепт за 5 минутВидео

15:04

Приметы на 29 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:48

"Референдумы" в оккупации и война в Украине до конца 2022 года: в ГУР раскрыли планы Путина

14:38

Изнасиловали и вкололи неизвестный препарат: украинские военные рассказали о пытках в плену РоссииВидео

14:23

Франкенштейны из Кремля: как с помощью биолабораторий Путин расчеловечивает СШАмнение

Реклама
14:15

Бойцы ВСУ удачно обкатали французские "Цезари": 155-мм снаряды упали на головы оккупантовВидео

14:03

Порошенко второй раз пытается пересечь границу с Польшей - СМИВидео

13:50

"С детства мечтала стать десантником": красавица Ольга стала "глазами" украинской артиллерииВидео

13:49

Мощная помощь ВСУ: США отправят Украине РСЗО HIMARS с дальностью пуска до 300 км – WSJ

13:47

Зеленский рассказал, какой видит победу в войне и что будет с Крымом и Донбассом

13:10

В России был чемпионом, а в Украине стал удобрением: ВСУ ликвидировали оккупанта-пейнтболистаВидео

13:08

Эффект бумеранга в действии: солдаты РФ начали массово насиловать россиянок в Белгородской областиВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 29 мая 2022: Львам – успех и деньги, Водолеям – подсказки судьбы

12:45

За крейсером "Москва" пойдут другие корабли: Украина получает противокорабельные ракеты HarpoonВидео

12:23

"Убить украинских детей": Подоляк рассказал, как Мединский проговорился о цели "спецоперации"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять