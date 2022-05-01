Ребенка примотали к маме вместе с миной: оккупанты зверски убили украинку

Оккупанты / УНИАН, Reuters

Российские оккупанты продолжают совершать зверства против гражданских украинцев.

Как рассказал журналист Виктор Шлинчак, в одном из освобожденных украинских городов ублюдки убили молодую мать, а ребенка вместе с миной примотали к ее телу скотчем.

Когда еще живое дитя пытались спасти, мина сдетонировала.

По его словам, об этом ужасающем преступлении российских оккупантов он узнал от украинского министра обороны Алексея Резникова.

"Я думал, что после ужасных историй из Бучи и Мариуполя меня уже трудно удивить дикарскими методами путинского войска. Но сегодня на встрече министр обороны Алексей Резников рассказал просто невероятно ужасную историю из одного освобожденного города. Где рашисты убили молодую мать, а живого ребенка примотали к ней и прикрепили между ребенком и трупом мину. Когда разматывали, мина сдетонировала", - пишет Шлинчак.

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Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.

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