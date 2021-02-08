От РЛС до ядерного оружия: стало известно, как РФ готовится к войне за Крым

Российские оккупанты в Крыму / Reuters

На фотографиях Крыма, сделанных из космоса, можно заметить, как российская армия построила на полуострове базу на случай войны.

На снимках, предоставленных Национальным центром управления и испытаний космических средств, в поселке Новоозерное, неподалеку от озера Донузлав, появилась новая военная база, говорится в материале Крым.Реалии.

Там хранятся сотни артиллерийских систем, бронированная техника и тому подобное, рассказали в Национальном космическом центре.

/ krymr.com

Вблизи Севастополя российская армия построила еще один объект. На архивных космических снимках можно проследить, как, начиная с 2016 года, на пустом месте строилась радиотехническая станция с десятком спутниковых антенн-"тарелок", средний диаметр каждой из которых около пяти метров.

/ krymr.com

Также недавно близ Керчи появились вплотную к трассе Таврида новые радиолокационные станции и по меньшей мере восемь ракетных комплексов С-400. А на окраине Евпатории Россия построила огромную радиоантенну диаметром около 30 метров. И в той же Евпатории, в бывшем украинском космическом центре, теперь базируются военно-космические силы России.

/ krymr.com

Масштабных изменений претерпел и аэродром Бельбек, что под Севастополем. От старой взлетно-посадочной полосы не осталось и следа. Теперь есть новая монолитная, она шире и длиннее. По мнению бывшего командира 204-й Севастопольской бригады тактической авиации Юлия Мамчура, аэродром оккупанты могут использовать не для гражданских нужд, а для приземления стратегических ядерных ракетоносцев ТУ-160.

/ krymr.com

Сейчас внимание космического агентства приковано к созданию новой радиолокационной станции Воронеж на мысе Херсонес. Здесь уже демонтируют украинскую РЛС Днепр.

Украинские специалисты говорят, что по сравнению с 2014 годом Россия в Крыму нарастила свой военный потенциал более чем вдвое.