От РЛС до ядерного оружия: стало известно, как РФ готовится к войне за Крым

Россия в Крыму нарастила свой военный потенциал более чем вдвое.
На фотографиях Крыма, сделанных из космоса, можно заметить, как российская армия построила на полуострове базу на случай войны.
На снимках, предоставленных Национальным центром управления и испытаний космических средств, в поселке Новоозерное, неподалеку от озера Донузлав, появилась новая военная база, говорится в материале Крым.Реалии.
Там хранятся сотни артиллерийских систем, бронированная техника и тому подобное, рассказали в Национальном космическом центре.
Вблизи Севастополя российская армия построила еще один объект. На архивных космических снимках можно проследить, как, начиная с 2016 года, на пустом месте строилась радиотехническая станция с десятком спутниковых антенн-"тарелок", средний диаметр каждой из которых около пяти метров.
Также недавно близ Керчи появились вплотную к трассе Таврида новые радиолокационные станции и по меньшей мере восемь ракетных комплексов С-400. А на окраине Евпатории Россия построила огромную радиоантенну диаметром около 30 метров. И в той же Евпатории, в бывшем украинском космическом центре, теперь базируются военно-космические силы России.
Масштабных изменений претерпел и аэродром Бельбек, что под Севастополем. От старой взлетно-посадочной полосы не осталось и следа. Теперь есть новая монолитная, она шире и длиннее. По мнению бывшего командира 204-й Севастопольской бригады тактической авиации Юлия Мамчура, аэродром оккупанты могут использовать не для гражданских нужд, а для приземления стратегических ядерных ракетоносцев ТУ-160.
Сейчас внимание космического агентства приковано к созданию новой радиолокационной станции Воронеж на мысе Херсонес. Здесь уже демонтируют украинскую РЛС Днепр.
Украинские специалисты говорят, что по сравнению с 2014 годом Россия в Крыму нарастила свой военный потенциал более чем вдвое.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".