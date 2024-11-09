Отключение света по 20 часов в сутки: Харченко объяснил, чего ждать на самом деле

Коротко:
- Любой из сценариев отключений света возможен из-за угрозы атак РФ
- Украина подготовила ресурсы для экстренного восстановления электроснабжения
- В Украине произошло улучшение противовоздушной защиты энергетики
Издание Politico опубликовало статью, якобы Украину ждет одна из самых сложных зим, когда отключения света будут длиться по 20 часов в сутки. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко оценил такой сценарий.
Он рассказал 24 каналу, что вероятность такого развития событий достаточно мала из-за ряда факторов. В частности, Украина приложила немало усилий для улучшения защиты энергообъектов от возможных вражеских атак, а также подготовила аварийные бригады.
"Или они вообще невозможны (худшие сценарии - Главред)? Нет, они возможны. Но вероятность таких сценариев я бы оценивал, как достаточно низкую", - добавил Харченко.
Поэтому избежать отсутствия тепла в домах, остановки критически важных предприятий и новой волны выезда украинцев за границу в поисках убежища Украине, скорее всего, удастся.
Кто такой Александр Харченко
Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.
Сценарии отключений света в Украине зимой
Напомним, Главред писал, что по прогнозу "Укрэнерго" зима 2024-2025 ожидается одной из самых тяжелых за последние три года. В "Укрэнерго" готовятся к нескольким возможным сценариям прохождения этого периода.
Ранее председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что Киев и Львов оказались перед угрозой блэкаута накануне зимы. В этих городах самая сложная энергетическая ситуация среди всех городов Украины.
Накануне заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак отметил, что энергосистема и в дальнейшем будет работать стабильно, если страна-агрессор Россия не будет наносить массированных ударов по Украине и не повредит существенно энергосистему.
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