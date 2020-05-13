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В Украине смягчили условия пребывания на улице

13 мая 2020, 16:09

Кабмин разрешил сидеть за столиками по 4 человека и гулять группами до 8 человек.

карантин в Украине
В Украине смягчили карантин / УНИАН

Правительство Украины разрешило передвигаться по улицам группами до 8 человек, а на летних террасах ресторанов и кафе сидеть по четыре человека, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, ранее в Украине за столиком на летней площадке могли сидеть 2 человека.

"У нас было, что на летних площадках возможно только два человека за столом. Мы этот перечень расширяем до четырех человек, но оставляем расстояние полтора метра между местами для сидения", - сказал Степанов.

Министр уточнил, что в Украине также разрешили работу ресторанов с верандами и тентами.

"У нас было только летние террасы под открытым небом. Пообщавшись с рестораторами, мы добавили, что на открытом воздухе: под тентами, на верандах – так, как это существует", - добавил министр.

Кроме того, теперь в Украине люди могут ходить группами по 8 человек.

"Добавили еще один момент по количеству лиц, которые могут передвигаться: у нас было не более двух человек – мы добавили не более 8 человек", - отметил Степанов.

Когда вступят в силу изменения

Изменения об ослаблении карантина относительно условий пребывания на летних площадках и в парках будут доработаны и вступят в силу со дня опубликования, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы решили смягчить ограничения, касающиеся пребывания людей на свежем воздухе... Изменения будут обнародованы после технических доработок и вступят в силу со дня публикации", - уточнил глава Кабмина.

Читайте такжеШмыгаль рассказал, когда в Украине реально отменят карантинНапомним, второй этап ослабления карантина в Украине может начаться с 22 мая, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава Кабмина подчеркнул, что смягчение карантинных мер не является отменой карантина.

"Мы работаем над этим совместно с Министерством здравоохранения, с главным государственным эпидемиологическим врачом, с другими министерствами и министрами. Но это еще не будет означать полную отмену карантина. Подчеркиваем это", - сказал Шмыгаль.

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