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Укрзализныця выходит из карантина: в Украине начали курсировать поезда - список

1 июня 2020, 09:08

В первый день лета в Украине возобновили движение поездов.

Поезда
В Украине опять начали курсировать поезда / УНИАН

Карантин в Украине продлили до 22 июня, но в стране уже начали смягчать ограничения – запустили метро в Киеве и Харькове, общественный транспорт, открыли торговые центры.

В первый день лета, 1 июня, компания "Укрзализныця" восстановила курсирование поездов. Отметим, билеты поступили в продажу 26 мая.

Первый поезд отправился по маршруту Киев-Константиновка. Он выехал со станции столичного железнодорожного вокзала в 6:12.

Таким образом, поезда вновь совершают перевозки пассажиров по направлениям:

  • №721/722 и №726/725 Киев-Харьков;
  • №763/764 и №105/106 Киев-Одесса;
  • №711/712 Киев-Константиновка;
  • №740/739 Киев-Кривой Рог;
  • №8/7 Одесса-Харьков;
  • №20/19 Лисичанск-Киев;
  • №53/54 Днепр-Одесса;
  • №63/64 Харьков-Киев;
  • №791/792 Киев-Кременчуг;
  • №81/82 Харьков-Новоалексеевка;
  • №125/126 Киев-Константиновка;
  • №10/9 Киев-Мариуполь;
  • №37/38 и №738-737 Киев-Запорожье;
  • №116/115 Киев-Бердянск;
  • №136/135 и №734/733 Киев-Покровск;
  • №76/75 Кривой Рог-Киев;
  • №102/101 и №766/765 Киев-Херсон;
  • №12/11 Киев-Новоалексеевка;
  • №79/80 Днепр-Киев;
  • №779/780 Сумы-Киев/Винница;
  • №782/781 Киев-Черкассы;
  • №786/785 Киев-Шостка;
  • №790/789 Киев-Кропивницкий.

Также возобновили движение поездов в западном направлении:

  • №1/2 Ивано-Франковск-Константиновка;
  • №7/8 и №749/750 Киев-Ивано-Франковск;
  • №29/30 Киев-Ужгород;
  • №98/97 Ковель-Киев;
  • №772/771 Хмельницкий-Киев.

Кроме того, УЗ возобновила движение пригородных поездов. На свои маршруты вышли 214 электричек.

Читайте такжеШесть регионов Украины не готовы к смягчению карантина – МОЗНапомним, ранее сообщалось, Украине с понедельника, 1 июня, стартует новый этап смягчения карантина.

Как подчеркнул во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, с 1 июня разрешается работа спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.

"Будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов. Также начинается межобластное сообщение всеми видами транспорта", - сказал Степанов.

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