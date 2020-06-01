Укрзализныця выходит из карантина: в Украине начали курсировать поезда - список

В первый день лета в Украине возобновили движение поездов.
Карантин в Украине продлили до 22 июня, но в стране уже начали смягчать ограничения – запустили метро в Киеве и Харькове, общественный транспорт, открыли торговые центры.
В первый день лета, 1 июня, компания "Укрзализныця" восстановила курсирование поездов. Отметим, билеты поступили в продажу 26 мая.
Первый поезд отправился по маршруту Киев-Константиновка. Он выехал со станции столичного железнодорожного вокзала в 6:12.
Таким образом, поезда вновь совершают перевозки пассажиров по направлениям:
- №721/722 и №726/725 Киев-Харьков;
- №763/764 и №105/106 Киев-Одесса;
- №711/712 Киев-Константиновка;
- №740/739 Киев-Кривой Рог;
- №8/7 Одесса-Харьков;
- №20/19 Лисичанск-Киев;
- №53/54 Днепр-Одесса;
- №63/64 Харьков-Киев;
- №791/792 Киев-Кременчуг;
- №81/82 Харьков-Новоалексеевка;
- №125/126 Киев-Константиновка;
- №10/9 Киев-Мариуполь;
- №37/38 и №738-737 Киев-Запорожье;
- №116/115 Киев-Бердянск;
- №136/135 и №734/733 Киев-Покровск;
- №76/75 Кривой Рог-Киев;
- №102/101 и №766/765 Киев-Херсон;
- №12/11 Киев-Новоалексеевка;
- №79/80 Днепр-Киев;
- №779/780 Сумы-Киев/Винница;
- №782/781 Киев-Черкассы;
- №786/785 Киев-Шостка;
- №790/789 Киев-Кропивницкий.
Также возобновили движение поездов в западном направлении:
- №1/2 Ивано-Франковск-Константиновка;
- №7/8 и №749/750 Киев-Ивано-Франковск;
- №29/30 Киев-Ужгород;
- №98/97 Ковель-Киев;
- №772/771 Хмельницкий-Киев.
Кроме того, УЗ возобновила движение пригородных поездов. На свои маршруты вышли 214 электричек.
Читайте такжеШесть регионов Украины не готовы к смягчению карантина – МОЗНапомним, ранее сообщалось, Украине с понедельника, 1 июня, стартует новый этап смягчения карантина.
Как подчеркнул во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, с 1 июня разрешается работа спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.
"Будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов. Также начинается межобластное сообщение всеми видами транспорта", - сказал Степанов.