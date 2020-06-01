Укрзализныця выходит из карантина: в Украине начали курсировать поезда - список

В Украине опять начали курсировать поезда / УНИАН

Карантин в Украине продлили до 22 июня, но в стране уже начали смягчать ограничения – запустили метро в Киеве и Харькове, общественный транспорт, открыли торговые центры.

В первый день лета, 1 июня, компания "Укрзализныця" восстановила курсирование поездов. Отметим, билеты поступили в продажу 26 мая.

Первый поезд отправился по маршруту Киев-Константиновка. Он выехал со станции столичного железнодорожного вокзала в 6:12.

Таким образом, поезда вновь совершают перевозки пассажиров по направлениям:

№721/722 и №726/725 Киев-Харьков;

№763/764 и №105/106 Киев-Одесса;

№711/712 Киев-Константиновка;

№740/739 Киев-Кривой Рог;

№8/7 Одесса-Харьков;

№20/19 Лисичанск-Киев;

№53/54 Днепр-Одесса;

№63/64 Харьков-Киев;

№791/792 Киев-Кременчуг;

№81/82 Харьков-Новоалексеевка;

№125/126 Киев-Константиновка;

№10/9 Киев-Мариуполь;

№37/38 и №738-737 Киев-Запорожье;

№116/115 Киев-Бердянск;

№136/135 и №734/733 Киев-Покровск;

№76/75 Кривой Рог-Киев;

№102/101 и №766/765 Киев-Херсон;

№12/11 Киев-Новоалексеевка;

№79/80 Днепр-Киев;

№779/780 Сумы-Киев/Винница;

№782/781 Киев-Черкассы;

№786/785 Киев-Шостка;

№790/789 Киев-Кропивницкий.

Также возобновили движение поездов в западном направлении:

№1/2 Ивано-Франковск-Константиновка;

№7/8 и №749/750 Киев-Ивано-Франковск;

№29/30 Киев-Ужгород;

№98/97 Ковель-Киев;

№772/771 Хмельницкий-Киев.

Кроме того, УЗ возобновила движение пригородных поездов. На свои маршруты вышли 214 электричек.

Читайте такжеШесть регионов Украины не готовы к смягчению карантина – МОЗНапомним, ранее сообщалось, Украине с понедельника, 1 июня, стартует новый этап смягчения карантина.

Как подчеркнул во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, с 1 июня разрешается работа спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.

"Будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов. Также начинается межобластное сообщение всеми видами транспорта", - сказал Степанов.