​Отмена перехода на летнее время: в Украине назвали условие

В правительстве объяснили, при каком условии Украина перестанет переводить часы.
Украина готова отказаться от сезонного перехода на летнее время для гармонизации законодательства с нормами Европейского союза, но для этого должно быть соответсвующее решение ЕС.
Как говорится в сообщении Минэкономики, сейчас Европейской комиссией предложено рассмотреть вопрос о возможной отмене перевода часов дважды в год. Каждая страна ЕС должна до апреля 2021 года определиться, на каком времени останется: на летнем или зимнем.
"Минэкономики проводит мониторинг инициатив Европейской комиссии об изменении порядка исчисления времени в ЕС. В случае принятия на законодательном уровне в ЕС решение об отмене перевода часов и с целью гармонизации нашего законодательства с ЕС, будет предложено Кабинету министров Украины рассмотреть возможность соответствующих изменений в законодательстве Украины", — говорится в сообщении.
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Отметим, сейчас в Украине переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров Украины № 509 от 13.05.1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".
Аналогичный порядок исчисления времени действует на территории ЕС на основании директивы 2000/84/ЕС Европейского парламента и Совета от 19.01.2001 о переходе на летнее время.
Переход на зимнее время - о чем ранее сообщал Главред:
- В воскресенье, 25 октября 2020 года, в день местных выборов, Украина перейдет на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.
- Медики утверждают, что перевод часов негативно влияет на наше здоровье. Эксперты говорят, что готовится к смене времени стоит за неделю до перехода на зимнее время.