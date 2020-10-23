​Отмена перехода на летнее время: в Украине назвали условие

В Украине назвали условия отмены перевода часов / pixabay.com

Украина готова отказаться от сезонного перехода на летнее время для гармонизации законодательства с нормами Европейского союза, но для этого должно быть соответсвующее решение ЕС.

Как говорится в сообщении Минэкономики, сейчас Европейской комиссией предложено рассмотреть вопрос о возможной отмене перевода часов дважды в год. Каждая страна ЕС должна до апреля 2021 года определиться, на каком времени останется: на летнем или зимнем.​

"Минэкономики проводит мониторинг инициатив Европейской комиссии об изменении порядка исчисления времени в ЕС. В случае принятия на законодательном уровне в ЕС решение об отмене перевода часов и с целью гармонизации нашего законодательства с ЕС, будет предложено Кабинету министров Украины рассмотреть возможность соответствующих изменений в законодательстве Украины", — говорится в сообщении.​

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Отметим, сейчас в Украине переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров Украины № 509 от 13.05.1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Аналогичный порядок исчисления времени действует на территории ЕС на основании директивы 2000/84/ЕС Европейского парламента и Совета от 19.01.2001 о переходе на летнее время.

Переход на зимнее время - о чем ранее сообщал Главред: