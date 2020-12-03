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"Отмена Украины": житель Черкасс в соцсетях призывал к сепаратизму

3 декабря 2020, 19:30

Мужчину задержали и уже сообщили о подозрении.

соцсети, компьютер
Житель Черкасс распространял призывы к сепаратизму / cheboksary.ru

Житель Черкасс попался на том, что распространял в Сети материалы с призывом к изменениям государственной границы Украины.

Он делал это с личного аккаунта в соцсетях, сообщает Черкасская областная прокуратура.

По версии следствия, местный житель опубликовал на своей странице материалы с идеей изменения границ территории Украины под названием "Отмена Украины назначена на май. Александр Роджерс". В них были пренебрежительные высказывания касательно украинской государственности, прав украинского народа и власти на занимаемой территории, а также призывы касательно реализации другими государствами своих прав на территории Украины.

Жителю Черкасс сообщили о подозрении по ч.1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, призывы и распространение материалов с призывами к изменению границ Украины).

  • Как ранее писал Главред, в Одессе в гимназии №4 учитель рисования накричала на ученицу, которая на уроке ответила ей на украинском языке.
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