Житель Черкасс распространял призывы к сепаратизму / cheboksary.ru

Житель Черкасс попался на том, что распространял в Сети материалы с призывом к изменениям государственной границы Украины.

Он делал это с личного аккаунта в соцсетях, сообщает Черкасская областная прокуратура.

По версии следствия, местный житель опубликовал на своей странице материалы с идеей изменения границ территории Украины под названием "Отмена Украины назначена на май. Александр Роджерс". В них были пренебрежительные высказывания касательно украинской государственности, прав украинского народа и власти на занимаемой территории, а также призывы касательно реализации другими государствами своих прав на территории Украины.

Жителю Черкасс сообщили о подозрении по ч.1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, призывы и распространение материалов с призывами к изменению границ Украины).