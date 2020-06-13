В Украине хотят полностью отменить ВНО

ВНО в будущем хотят полностью отменить / УНИАН

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачов заявил, что в Украине уже вовсю идет подготовка документов о полной отмене Внешнего независимого оценивания.

"Информация поступила от людей, которых я давно знаю и которым доверяю, хотя пока не подтверждена официально. Менее всего я хотел бы "разгонять панику". Более того, очень надеюсь, что это - лишь слухи, возможно - попытка проверить реакцию общества", - сообщил Горбачов в Facebook.

По словам омбудсмена, отмена ВНО повлечет крайне негативные последствия, спровоцирует возврат коррупции во время вступительных кампаний в ВУЗы. Он подчеркнул, что возврат к старой системе не позволит многим одаренным детям страны получить качественное высшее образование, а, возможно, и вообще лишит их такой возможности.

"Как гражданин, учитель, журналист, как образовательный омбудсмен считал и считаю внешнее независимое оценивание наиболее надежным гарантом права на равный доступ к высшему образованию. Отмены ВНО нельзя допустить. Призываю всех, кто за справедливость и невозврат коррупции к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения поддержать это сопротивление", - написал специалист.

Информацию подтвердила советник министра образования Иванна Коберник.

"Подтверждаю. Также есть три независимых источника. Все серьезно и грустно. И нет, отменить ВНО хотят не для защиты прав детей. А для возвращения схем при поступлении", - написала она в Facebook.

Как ранее сообщалось, в рамках вступительной кампании-2020 абитуриенты из оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма смогут поступить в украинские ВУЗы без Внешнего независимого оценивания. Для этого им нужно обратиться в один из образовательных центров с 9 июня по 23 октября.

Напомним, в Минобразования планировали проводить ВНО, поэтому рассказали, когда будет Внешнее независимое оценивание и назвали даты.