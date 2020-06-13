УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине хотят полностью отменить ВНО

13 июня 2020, 00:31

О намерениях чиновников сообщил образовательный омбудсмен.

ВНО
ВНО в будущем хотят полностью отменить / УНИАН

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачов заявил, что в Украине уже вовсю идет подготовка документов о полной отмене Внешнего независимого оценивания.

"Информация поступила от людей, которых я давно знаю и которым доверяю, хотя пока не подтверждена официально. Менее всего я хотел бы "разгонять панику". Более того, очень надеюсь, что это - лишь слухи, возможно - попытка проверить реакцию общества", - сообщил Горбачов в Facebook.

По словам омбудсмена, отмена ВНО повлечет крайне негативные последствия, спровоцирует возврат коррупции во время вступительных кампаний в ВУЗы. Он подчеркнул, что возврат к старой системе не позволит многим одаренным детям страны получить качественное высшее образование, а, возможно, и вообще лишит их такой возможности.

"Как гражданин, учитель, журналист, как образовательный омбудсмен считал и считаю внешнее независимое оценивание наиболее надежным гарантом права на равный доступ к высшему образованию. Отмены ВНО нельзя допустить. Призываю всех, кто за справедливость и невозврат коррупции к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения поддержать это сопротивление", - написал специалист.

Информацию подтвердила советник министра образования Иванна Коберник.

"Подтверждаю. Также есть три независимых источника. Все серьезно и грустно. И нет, отменить ВНО хотят не для защиты прав детей. А для возвращения схем при поступлении", - написала она в Facebook.

Как ранее сообщалось, в рамках вступительной кампании-2020 абитуриенты из оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма смогут поступить в украинские ВУЗы без Внешнего независимого оценивания. Для этого им нужно обратиться в один из образовательных центров с 9 июня по 23 октября.

Напомним, в Минобразования планировали проводить ВНО, поэтому рассказали, когда будет Внешнее независимое оценивание и назвали даты.

Сейчас вы просматриваете новость «В Украине хотят полностью отменить ВНО». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:38
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 июня: срыв масок и ложные обещания
00:52
В США нашли самую хмурую кошку в мире Фото
00:31
В Украине хотят полностью отменить ВНО
00:19
Отдание Троицы 2020: какой сегодня праздник 13 июня, что нельзя делать
12 июня, пятница
23:42
В Минздраве пояснили, как посещать парикмахерские на карантине Видео
23:16
Суд перенес заседание по избранию меры пресечения для Стерненко
22:53
Ляшко ошарашил причиной увеличения количества больных коронавирусом
22:43
В США пациентке с Covid-19 сделали уникальную пересадку легких
22:33
Коронавирус в Украине и мире 12 июня: число зараженных превысило новую психологическую отметку
22:16
Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 июня: расставание с одиночеством и укрепление авторитета Видео
22:00
Карантин в Украине: Минздрав назвал правила для въезда в страну
21:51
В Крыму будет 10 районов: Кабмин изменил территориальное деление страны
21:25
Дефицит воды в Крыму: оккупанты придумали, как решить проблему
20:55
"Грозовой день": синоптик предупредил Украину об "ударах" стихий Видео
20:48
Днепр за 15 минут залило мощным ливнем: зрелищные фото и видео Фото
20:46
Зеленский перешел на особый график работы - что изменится
20:14
Новые возможности: зачем Украине особый статус в НАТО
20:12
Танці з зірками 2020 - список участников заинтриговал сеть Фото
19:58
В полиции указали неожиданную причину смерти украинки в Таиланде
19:47
СМИ узнали, какую меру пресечения изберут Стерненко Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять