Отопительный сезон 2022: когда начнется и какими будут тарифы

Отопительный сезон в Украине / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина полностью готова к отопительному сезону. А вот тарифы на коммунальные услуги, включая газ, электроэнергию и отопление расти не будут.

Шмыгаль подчеркнул, что тарифы на тепло устанавливают местные власти.

По его словам, Нафтогаз предлагает трехлетний контракт - 7,42 за куб газа для этого отопительного сезона, и данная цена не будет увеличиваться.

"У местных руководителей нет объективных оснований повышать тарифы на тепло и горячую воду", - заявил он.

Премьер-министр добавил, что в данный момент 70% предприятий теплокоммунэнерго заключили трехлетний контракт.

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Правительство работает над компенсацией разницы в тарифах этим предприятиям. Будут перечислены более 300 млрд гривен.

Когда включат отопление в Украине

Отопление в квартирах украинцев появится, когда среднесуточная температура будет меньше +8 на протяжении трех дней.

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По словам Шмыгаля, подготовка к отопительному сезону завершена на 90%. При этом некоторые города готовы уже практически на 100%.

Цены на газ в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль 14 сентября заявлял, что цена на газ для населения в Украине, несмотря на газовый кризис в Европе, меняться не будет. До мая 2022 года бытовые потребители в рамках годовых тарифов будут платить 7,96 гривен за один кубометр газа. Однако уже после мая следующего года цену пересмотрят.

Некоторые газоснабжающие компании с октября 2021 года повысили месячные тарифы на газ в Украине. Самый дорогой тариф – у компании ТАС Энергия, за месяц цена на кубометр топлива подорожала с 20,96 гривен до 31,06 гривен. Наиболее дешевый тариф у Галнафтогаза – 7,99 гривен за кубометр.

К слову, местные власти в Черкассах уже приняли решение повысить тарифы на теплоснабжение для населения и предприятий. Бытовые потребители будут платить больше на 35%, а бюджетные учреждения на 205,2%. Причиной роста тарифов называют подорожание топлива и других коммунальных услуг.