'Отошли ближе к Авдеевке': россияне продолжают наступление на город - Свитан

Авдеевка остается одной из самых горячих точек на фронте. Ожесточенные бои продолжаются в промзоне, где россияне увеличили интенсивность боевых действий.

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Свитан рассказал об обстановке на Авдеевском направлении / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

На Авдеевском направлении зафиксировано по меньшей мере три плацдарма, которые Вооруженные Силы Украины используют для эффективного уничтожения оккупантов. Об этом сообщил полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 канала, анализируя актуальную ситуацию в районе Авдеевки.

Промзона на Авдеевском направлении создает своеобразный "треугольник" между Спартаком, Авдеевкой и Ясиноватой, где в настоящее время ведутся интенсивные бои. Промзона Авдеевки имеет для россиян стратегическое значение, ведь если врагу удастся ее захватить, это усложнит возможные маневры Вооруженных сил Украины в направлении Донецка.

Но поскольку россияне не имели успеха на этом направлении, промзону просто уничтожили управляемыми авицационными бомбами (КАБ), авиацией и артиллерией.

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"Последние полтора месяца они конкретно сносили "промку", как и пытаются делать с Авдеевкой. Сейчас этот плацдарм, который россияне же создали, служит для их же уничтожения. Они там закрепиться не могут, а мы отошли немного ближе к Авдеевке", – отметил Роман Свитан.

Украинские военные удерживают контроль над промзоной, используя артиллерию, расположенную в Авдеевке. Аналогичная ситуация сложилась в области Авдеевского коксохимического завода, где создан опорный пункт между железнодорожной дорогой и самим коксохимом.

"Коксохим - это мощное предприятие, чуть меньше чем "Азовсталь", некоторые технологические процессы там происходят до сих пор уже на протяжении 30 лет. Он находится под контролем наших войск", – подчеркнул полковник запаса.

По словам Свитана, в районе Степного возле железнодорожной дороги, расположен третий плацдарм. Он добавляет, что российским оккупационным войскам иногда даже удается продвигаться на этом направлении, но впоследствии Силы обороны Украины накрывают их огнем из артиллерии. С помощью огневого вала русских загоняют на минные поля или же под пулеметы.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Боевые действия на Авдеевском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики Института изучения войны отметили, что оккупационные войска России осуществляют наземные атаки на шести разных направлениях в районе Авдеевки.

Глава городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш сообщил об интенсивных боях в промышленной зоне.

Россияне пытаются захватить город Авдеевка в Донецкой области, начав третью волну "мясных штурмов". Об этом сообщил майор запаса Национальной гвардии Алексей Гетьман.

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