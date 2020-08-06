Не время отдыхать: сколько украинцев отказалось от отпуска

Социологи выяснили, сколько украинцев ходило в отпуск / 1zoom.ru

В этом годе не были в отпуске и не планируют идти 66% украинцев, а среди тех, кто уже был в отпуске или только планирует его, лишь 9% выезжали или планируют съездить за границу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 5 августа 2020 года.

Согласно опросу:

16% украинцев уже были в отпуске летом этого года,

еще 18% планируют его на это лето.

66% не планируют и не были в отпуске.

Среди тех, кто уже был в отпуске или только планирует, 43% будут проводить его в своем населенном пункте, и столько же – в другом регионе Украины, лишь 9% выезжали или планируют съездить за границу.

Тех, кто планирует отпуск, относительно больше среди младших и более состоятельных.

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Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Как ранее писал Главред, в самый разгар лета и сезон отпусков составлен ТОП-10 наиболее популярных мест отдыха в Украине, исходя из анализа поисковых запросов украинцев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время пандемии, объявленной из-за китайского коронавируса Covid-19, украинцы могут попасть в ряд стран без ограничений на границе.