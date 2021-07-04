Отражение агрессии РФ: Зеленский рассказал о мощном оружии Украины

Украина наращивает боевые возможности военного флота за счет отечественных образцов вооружения.
Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина активно наращивает способности военного флота за счет отечественных образцов вооружения.
Как подчеркнул он во время выступления в Одессе на торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, трансляция которого проходила в Facebook Офиса президента, Украина продолжает активно наращивать боевые возможности украинского военного флота за счет отечественных образцов вооружения и отечественной техники.
"Успешно завершены государственные испытания и уже приняты на вооружение отечественный ракетный комплекс Нептун, который дает возможность достойно противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей", - заявил Зеленский.
"Наша гордость – морская пехота, шаг за шагом обновляет парк боевой техники в сотрудничестве с международными партнерами, совершенствует боевую выучку, наращивает инфраструктуру полигонов и пунктов постоянной дислокации", - добавил он.
Глава государства заявил, что благодаря самоотверженной службе украинских военных моряков ВМС Украины постепенно и уверенно становятся мощной силой, которая сочетает в себе профессиональное мастерство и высокий моральный дух личного состава.
"Сила национального флота вместе с другими войсками Украины является опорой для нашей дипломатии на пути к восстановлению мира и территориальной целостности Украины всегда, а особенно во времена российской агрессии боеспособные Военно-морские силы являются одной из главных составляющих обороноспособности и безопасности Украины, являются важным фактором военно-политической реальности в Черноморском регионе и утверждения Украины как независимого морского государства", - сказал Зеленский.
Читайте такжеШквальный огонь: в Украине испытывают мощную самоходку по стандартам НАТООн добавил, что одним из главных его приоритетов на посту президента Украины является построение мощных Военно-морских сил, оснащенных современными кораблями и современным вооружением и готовых адекватно реагировать на все вызовы и угрозы нашей национальной безопасности.
Президент добавил, что происходит упорная работа, чтобы обеспечить способность Военно-морских сил, оснастить их ракетным оружием как главным фактором сдерживания на море, достичь их полной осведомленности о ситуации на море, в частности, в подводном пространстве.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие на вооружение комплекса Нептун сделает Украину еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей.
В Украине прошли испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ Нептун.