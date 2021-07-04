Отражение агрессии РФ: Зеленский рассказал о мощном оружии Украины

Испытания боевого комплекса Нептун / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина активно наращивает способности военного флота за счет отечественных образцов вооружения.

Как подчеркнул он во время выступления в Одессе на торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, трансляция которого проходила в Facebook Офиса президента, Украина продолжает активно наращивать боевые возможности украинского военного флота за счет отечественных образцов вооружения и отечественной техники.

"Успешно завершены государственные испытания и уже приняты на вооружение отечественный ракетный комплекс Нептун, который дает возможность достойно противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей", - заявил Зеленский.

"Наша гордость – морская пехота, шаг за шагом обновляет парк боевой техники в сотрудничестве с международными партнерами, совершенствует боевую выучку, наращивает инфраструктуру полигонов и пунктов постоянной дислокации", - добавил он.

Глава государства заявил, что благодаря самоотверженной службе украинских военных моряков ВМС Украины постепенно и уверенно становятся мощной силой, которая сочетает в себе профессиональное мастерство и высокий моральный дух личного состава.

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"Сила национального флота вместе с другими войсками Украины является опорой для нашей дипломатии на пути к восстановлению мира и территориальной целостности Украины всегда, а особенно во времена российской агрессии боеспособные Военно-морские силы являются одной из главных составляющих обороноспособности и безопасности Украины, являются важным фактором военно-политической реальности в Черноморском регионе и утверждения Украины как независимого морского государства", - сказал Зеленский.

Читайте такжеШквальный огонь: в Украине испытывают мощную самоходку по стандартам НАТООн добавил, что одним из главных его приоритетов на посту президента Украины является построение мощных Военно-морских сил, оснащенных современными кораблями и современным вооружением и готовых адекватно реагировать на все вызовы и угрозы нашей национальной безопасности.

Президент добавил, что происходит упорная работа, чтобы обеспечить способность Военно-морских сил, оснастить их ракетным оружием как главным фактором сдерживания на море, достичь их полной осведомленности о ситуации на море, в частности, в подводном пространстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие на вооружение комплекса Нептун сделает Украину еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей.

В Украине прошли испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ Нептун.