"Ожидают усиления морозов": в Силах обороны рассказали, что с вражескими кораблями в море

Спикер Сил обороны Юга Украины Гуменюк подчеркнула, что угроза обстрела Украины остается, поскольку ракетоносители РФ снаряжены и могут быть применены.

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Вероятно, вражеские корабли ожидают усиления морозов - Наталья Гуменюк / коллаж Главред, фото Атеш, скриншоты из видео

Флот страны-агрессора РФ в акватории Черного и Азовского морей не так активен, как минувшей зимой ‒ вероятно, оккупанты ждут сильных морозов. Об этом сообщила спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"В прошлом декабре они были несколько активнее в море. Но они могут просто накапливать этот потенциал и использовать их даже с того расстояния, на которое они сейчас оттеснены. Потому что ракеты типа "Калибр" с морского базирования могут стартовать на расстояние 2,5 тысячи километров", - сказала она.

Однако затем Гуменюк подчеркнула, что угроза остается, поскольку ракетоносители снаряжены и могут быть применены.

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"Вполне вероятно, что они ожидают усиления морозов", - предполагает офицер.

Гуменюк также добавила, что по состоянию на утро воскресенья, 17 декабря, вражеских ракетоносителей в Черном и Азовском морях нет ‒ они уже несколько недель не выходили на боевое дежурство.

"При чем вражеские корабли достаточно существенно прижаты именно к исторической России, к тем берегам, тяготеют к Новороссийску. В зону, которую они раньше патрулировали, севернее, западнее, они не решаются выходить", ‒ подытожила Гуменюк.

Корабли России в Черном море

В Военно-морских силах Украины заявили, что ВСУ уничтожили 15 кораблей оккупантов России, еще почти столько же повредили. Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сказал, что россияне убрали из Черного моря ракетоносители, которыми могли бы бить по Украине.

Россия сейчас не может запускать ракеты с кораблей из Черного моря из-за непогоды, сказал Дмитрий Плетенчук. При этом он напомнил, что ракетоносители перебазированы в Новороссийск подальше от ударов украинской армии.

В Британии узнали о планах России по вопросам блокады украинской торговли в Черном море. Как полагают в разведке Министерства обороны Великобритании, россияне откажутся от таких действий, поскольку боятся потерять свои корабли.

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