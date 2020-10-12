Партию Шария финансирует крупная украинская сеть АЗС

Партию Шария финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта / скриншот из видео

Политическую партию одиозного блогера-беглеца Анатолия Шария финансирует всеукраинская сеть автозаправочных станций БРСМ-Нафта, которая скрывает финансы путем использования общественных организаций.

Как сообщается в расследовании Bihus.info, в распоряжение журналистов попали внутренние чаты партии с перепиской.

По информации, деньги сторонникам Шария выдает руководитель нескольких компаний Анджела Ларкина, эти предприятия тесно связаны с брендом БРСМ-Нафты.

В переписке указано, что члены партии Шария обязаны пользоваться топливом исключительно с этих АЗС. Однако они откровенно заявляют, что не хотят пользоваться бензином из-за плохого качества.

По сведениям журналистов, все расходы партии утверждает именно Ларкина. Она отправляет наличные средства в офисы политсилы Шария, или передает деньги в региональные представительства другим способом.

Авторы расследования обратились к Ларкиной за комментарием, однако она заявила, что впервые слышит информацию, о которой ее спрашивают.

В частности, журналисты выяснили, что средства поступали на банковскую карту Ивана Мамчура, который значится под шестым номером в списке политсилы. Однако он также отказался прокомментировать непонятные финансовые операции.

Отметим, основателем БРСМ-Нафта является украинский предприниматель Андрей Биба.

Блогер Анатолий Шарий проиграл дело в Верховном суде Украины. В частности, суд отклонил его кассационную жалобу, в которой он просил признать недостоверной информацию о том, что он является "кремлевским проектом".