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Парубий "подхватил" коронавирус

19 ноября 2020, 18:45

COVID-19 продолжают заражаться представители украинской политической верхушки.

Парубий
Андрей Парубий / УНИАН

Китайский коронавирус COVID-19 поразил экс-председателя украинского парламента, а сейчас ‒ народного депутата от партии Европейская солидарность (политсила бывшего президента Петра Порошенко) Андрея Парубия.

Об этом сам народный избранник написал на своей странице в социальной сети Facebook. Кроме того, Парубий заверил фолловеров в том, что несмотря на заражение китайским коронавирусом COVID-19, он чувствует себя хорошо.

"Получил положительный результат теста на коронавирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни. Чувствую себя хорошо, однако полностью самоизолируюсь", ‒ написал он.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • 9 ноября Владимир Зеленский сообщил, что у него диагностирован COVID-19. Президент поделился, что у него была температура 37,5.
  • Позже главу государства отправили в больницу Феофания.
  • Главврач больницы Игорь Семенов говорил, что Зеленский чувствует себя хорошо.
  • По его словам, на лечение президента тратят в сутки столько же, сколько и на других пациентов, – 7 тысяч 800 грн (сумма может меняться в зависимости от процедур и препаратов).
  • Летом коронавирусом болели супруга и сын Владимира Зеленского – Елена и Кирилл.
Андрей Парубий китайский коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2
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