Парубий "подхватил" коронавирус

Андрей Парубий / УНИАН

Китайский коронавирус COVID-19 поразил экс-председателя украинского парламента, а сейчас ‒ народного депутата от партии Европейская солидарность (политсила бывшего президента Петра Порошенко) Андрея Парубия.

Об этом сам народный избранник написал на своей странице в социальной сети Facebook. Кроме того, Парубий заверил фолловеров в том, что несмотря на заражение китайским коронавирусом COVID-19, он чувствует себя хорошо.

"Получил положительный результат теста на коронавирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни. Чувствую себя хорошо, однако полностью самоизолируюсь", ‒ написал он.

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