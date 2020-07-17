НАБУ объявило о подозрении одиозному судье Вовку

Павел Вовк / Фото: Павло Вовк/Facebook

В НАБУ озвучили подозрение главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям и главе Госсудебной администрации Зиновию Холоднюку.

"Им вменяется создание преступной организации и захват власти. Подозрения построены на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019-м году на пресс-конференции. Там на записях Вовк обсуждает как он собирается давить с помощь судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения", — заявил главный редактор издания Цензор.нет Юрий Бутусов в Facebook.

Журналист сообщил, что задерживать подозреваемых не намерены, поскольку они являются спецсубъектами, однако такое решение может принять Антикоррупционный суд.

Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило проведение обысков в здании Окружного административного суда Киева.

"Детективы НАБУ осуществляют санкционированные обыски… для изъятия предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства", - говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

Обыски проводятся в помещениях ОАСК и Государственной судебной администрации. Детали операции в НАБУ не уточняют.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила следствие по одному из дел экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Как ранее сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело против экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака.