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"Рубите и дальше лес": курорт Буковель затопило, дорога разрушена - видео

Курортные домики стоят в воде, дороги превратились в реки.

24 июня 2020, 13:17

В Карпатах во всю разбушевалась стихия. На Прикарпатье в двух местах разрушена дорога на Буковель. Река вышла из берегов, и автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин в черте сел Татаров и Микуличин стала не проездной. Кроме того, в воде находится и сам курорт.

Об этом сообщает "24 канал".

Туристы снимали ненастье на видео. Возле Микуличина смыло мост, из-за этого нет сообщения по дороге Яремче-Буковель.

На видео, которые появились в Сети, видно, как курортные домики стоят в воде, а возле них очень быстро течет река, которая сбегает по центральным аллеям Буковеля.

Отметим, в комментариях под видео люди пишут, что виной всему – вырубка леса.

"Рубите и дальше лес...", - высказался пользователь Сети.

"Вирубка на пряму має відношення до підмивання річкою берегів. Бо вода, котра мала лишитися на схилах, коли б там був ліс, майже миттєво опинилася в річці - і як наслідок підмиття дороги", - пишет Сергей Жила.

Кроме того, сегодня ночью уровень воды в реке Прут в пределах города Черновцы перешел критическую отметку. В результате чего затопило улицы, коммунальное предприятие города "Калиновский рынок" и частный рынок.

Об этом сообщает местное издание "Молодой буковинец".

Кроме того, гидрометцентр прогнозирует, что пиковый показатель прибытия реки, который может нести угрозу для рынка, ожидается сегодня примерно в обеденное время. Он может составлять 6 метров.

Сообщается, что на реке Прут - пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка 680-730 см над нулем поста.

Читайте также"Хуже, чем в 2008": Аваков выложил фото жутких паводков на Западе УкраиныНапомним, утром в среду, 24 июня 2020 года, руководитель Кабмина Денис Шмыгаль вылетел в Ивано-Франковскую область по причине непогоды в области. Он намерен координировать деятельность органов власти в преодолении последствий паводков. В ночь со вторник на среду в западных областях прошли сильные ливни и был объявлен красный уровень опасности.

По данным ГСЧС, всего было подтоплено 197 населенных пунктов (в Ивано-Франковской области - 165, Черновицкой - 18, Львовской - 8, Закарпатской - 3).

Буковель паводки новости Украины Прикарпатье
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