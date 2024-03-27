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Пенсионер из Одессы признался в уважении к Путину и расхвалил его

Юлия Закрепа
27 марта 2024, 21:37
Мужчина цинично прокомментировал гибель украинских детей и похвалил Путина-спортсмена.
Пенсионер из Одессы признался в уважении к Путину и расхвалил его
Одессит похвалил Путина / коллаж: Главред, скриншоты: видео

Пенсионер из Одессы признался, что уважает Путина, несмотря на жестокие ракетные удары оккупантов по городу.

В Сети распространяется видео о мужчине из Одессы, который рассказывает о достижениях Путина в сфере спорта и неприязненно высказывается о войне в Украине.

"Путин - мастер спорта по дзюдо, за это я его уважаю. Я сам мастер спорта по дзюдо. Уважаю его, как спортсмена", - заявил одессит.

видео дня

Женщина, которая снимала его на видео, отметила, что страна-агрессор Россия жестоко обстреливает Украину и рассказала о погибших от обстрелов детях. Зато мужчина все равно заявил, что "уважает" российского диктатора.

На вопрос женщины о том, что делать родителям, которые оплакивают своих детей по всей Украине, он цинично ответил: "Пусть плачут и что дальше. Это война".

Пенсионер из Одессы признался в уважении к Путину и расхвалил его
Как в Одессе мужчина выступал за Путина / фото: скриншот: t.me/glavredinfo

Смотрите видео о том, как в Одессе мужчина восхвалял Путина:

Обстрел Одессы: что известно

Напомним, что РФ атаковала Украину баллистикой, в Одессе прогремели масштабные взрывы. По информации Воздушных сил ВСУ, сначала появилась баллистическая угроза на юге Украины, а уже через минуту в сторону Одессы полетела ракета врага. Одессу атаковали сразу несколько ракет с интервалом в 20 минут.

В Одессе резко увеличилось количество жертв и раненых. В результате ударов было разрушено 3-этажное здание рекреационного объекта. Также повреждены по меньшей мере 10 частных домов, автомобили, станция техобслуживания, машины скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.

Погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые приехали после первого взрыва в Одессе. Оккупанты постоянно обстреливают город баллистическими ракетами с временно оккупированного Крыма. Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в результате российской ракетной атаки по Одессе есть пострадавшие.

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