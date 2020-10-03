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Перед крушением Ан-26 приоритет в посадке получил другой самолет - глава Харьковской ОДА

3 октября 2020, 07:28

Алексей Кучер рассказал, что приоритет посадки был дан второму борту, который был исправен.

Авиакатастрофа под Харьковом
В деле об авиакатастрофе под Харьковом всплыли новые данные / УНИАН

В то время, как было известно о неисправности борта Ан-26, который впоследствии разбился под Чугуевом в Харьковской области, самолет с сыном командующего воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова получил приоритет посадки, заявил глава Харьковской ОДА Алексей Кучер.

Об этом Кучер рассказал в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером в пятницу вечером, 2 октября.

По словам Кучера, приоритет посадки был дан второму борту.

"Вы сказали по поводу своего сына, который находился на втором борту (борт, который приземлился первым – ред.). Это то, о чем я говорю, что приоритет посадки был дан второму борту, который был исправен. Вы это подтвердили, я себе никогда не позволял публично до этого разговора озвучивать эту историю, хотя я знал обо всем.

При этом было известно на момент посадки первого борта, что второй неисправен", - сказал Кучер, обращаясь к Дроздову, который тоже принимал участие в программе.

В свою очередь Дроздов попросил не делать поспешных выводов и дождаться экспертизы. По его словам, посадка одного борта не мешала посадке второго.

"Как все родители, когда я получил информацию, что самолет разбился, в течение 20 минут я был в таком же состоянии. Я бы попросил, если человек не разбирается в порядке выполнения полетов, организации, не делать поспешных выводов.

Самолет, который находился на посадке в удалении 4 км и второй, который находился на траверзе, и еще должен пролететь по прямой около 6 км, чтобы выполнить разворот и зайти на посадку, то, пожалуйста, посчитайте, разберитесь, а потом обвиняйте руководителя полетов. Никакого указания руководителю полетов я не делал", - объяснил Дроздов.

Авиакатастрофа под Чугуевом - о чем говорилось ранее:

  • 26 сентября вице-премьер, председатель Государственной комиссии по выяснению причин и обстоятельств катастрофы Ан-26 Олег Уруский заявил, что на идентификацию тел погибших в результате катастрофы военного самолета необходимо несколько недель.
  • 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место катастрофы самолета ВСУ в Харьковскую область. Он поручил приостановить все полёты на самолетах, аналогичных Ан-26, до выяснения обстоятельств авиакатастрофы.
  • 26 сентября глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что военно-транспортный самолет Ан-26, по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение под Харьковом – у Чугуева – из-за отказа датчика в двигателе.
  • Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек, из них 26 погибли.

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