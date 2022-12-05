Перед вторжением ни одна страна не предоставила Украине разведданных о наступлении РФ – Зеленский

Зеленский неоднократно пытался позвонить Путину накануне вторжения 24 февраля. Украинский лидер хотел сказать хозяину Кремля, что это будет "большой ошибкой".

Зеленский хотел поговорить с Путиным перед вторжением РФ, но диктатор не отвечал на звонки / Коллаж фото ОП, Reuters

Президент Владимир Зеленский рассказал, что несмотря на предупреждения партнеров о предстоящем российском вторжении, никто не предоставлял Украине конкретных разведывательных данных о наступлении россиян, на основе которых он мог бы действовать.

"Никто не показывал нам конкретных материалов, что это будет с того или иного направления", - сказал глава государства Financial Times.

Отмечается также, что Зеленский неоднократно пытался позвонить российскому диктатору Владимиру Путину накануне вторжения 24 февраля. Украинский лидер хотел сказать хозяину Кремля, что это будет "большой ошибкой, большой трагедией", но Путин не отвечал на звонки.

"Мы воюем против сумасшедших людей", - сказал Зеленский о российском руководстве.

Президент считает, что Украина должна освободить все свои территории от российской оккупации, иначе война возобновится позже. При этом успех контрнаступления ВСУ будет зависеть от того, сколько новейшего вооружения готовы предоставить ей союзники и, прежде всего, США.

Как сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым сохранение диалога с Путиным. Также он добавил, что Западу следует продолжать поддерживать Украину. Ставка Путина на усталость мира от войны и санкций против России не должна сработать.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не намерена вести переговоры с Россией. Москва намерена использовать переговорный процесс, чтобы получить паузу в боевых действиях и подготовиться к новому наступлению. Поэтому украинское государство продолжает освобождать свои территории военным путем.

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