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Разборки в Броварах: суд арестовал "авторитета" и титушек

3 июня 2020, 22:58

Суд города Киева избрал меры пресечения для участников перестрелки в Броварах, которая произошла утром 29 мая.

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13 участникам стрельбы в Броварах избрали меру пресечения / Фейсбук А.Геращенко

Перестрелка в Броварах - сегодня, 3 июня, Шевченковский суд Киева избрал меры пресечения 10 задержанным участникам разборок. Среди них есть криминальный авторитет, который "выступил" на стороне местных перевозчиков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

2 июня полиция задержала еще 13 участников, которые "выступили" со стороны местных перевозчиков.

Так, суд избрал меру пресечения четырем из них в виде ареста на 60 суток без права залога. Одному участнику перестрелки - содержание под стражей с правом залога в 630 300 гривен, еще одному - круглосуточный домашний арест.

По состоянию на вечер, 3 июня, еще четырем из задержанных, в том числе организатору на прозвище "Журавль" или "Веха", избрали меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

В МВД добавили, что всем задержанным объявили о подозрении по ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Также 12 человек получили подозрение о покушении на умышленное убийство (ст. 15 ч. 2 ст. 115) УК Украины.

Перестрелка в Броварах

Напомним, в пятницу утром, 29 мая, в Броварах Киевской области произошла стрельба во время массовых стычек. По предварительной информации, возник конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Работники местной полиции на месте происшествия задержали 10 человек с оружием.

Задержанными оказались "гости", которые прибыли из других регионов Украины.

В результате стрельбы трое участников криминальной разборки получили ранения из травматического оружия.

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