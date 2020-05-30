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Перестрелка в Броварах: Аваков показал арестованных в суде

30 мая 2020, 23:58

Шестеро обвиняемых задержаны без права внесения залога.

Аваков
Аваков информирует общественность о расследовании инцидента в Броварах / Пресс-служба МВД

Вечером 30 мая суд в Киеве принял решение о задержании уже шестерых фигурантов резонансной и масштабной перестрелки в Броварах.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter, подозреваемым избрали меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

"На 22:00 сегодня 6 лицам - принято решение о содержании под стражей без залога. Всего задержано 28 участников позорной перестрелки в Броварах. Суд продолжается. 21 подозреваемому НПУ просит меру пресечения в виде содержания под стражей", - отметил глава МВД.

Также Аваков опубликовал в соцсети фотографии арестованных мужчин.

/ Фото: Twitter/Арсен Аваков

Перестрелка в Броварах

Напомним, 29 мая в Броварах произошел конфликт со стрельбой из-за междугородных маршрутных перевозок.

В результате конфликта пострадали три человека, двое из них с огнестрельными ранениями находятся в больнице.

Также Главред писал о том, что в Броварах Киевской области суд избирал меры пресечения для подозреваемых в перестрелке за передел рынка маршрутных перевозчиков. В частности, суд уже избрал меру пресечения в виде 60 суток под стражей без права на залог троим подозреваемым.

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