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Пережил теракт в Еленовка: в Украину из плена вернулся друг Дмитрия "Ореста"

Ангелина Подвысоцкая
19 марта 2025, 21:50
1379
"Малик" и "Орест" вместе были в плену и поддерживали друг друга.
обмен пленными
Из плена вернулся друг Дмитрия Козацкого / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, скриншот из видео

Что известно:

  • Украина и РФ провели обмен пленными
  • В Украину вернулся друг бывшего пленного Дмитрия Козацкого
  • Военный "Малик" пережил теракт в Еленовке

Украина и РФ провели обмен военнопленными. В рамках этого обмена удалось вернуть домой военного "Малика". Об этом рассказал его друг Дмитрий "Орест" Козацкий. Видео телефонного разговора друзей уже разлетелось в Сети.

Дмитрий был в плену вместе с "Маликом". Они поддерживали друг друга. Однако вскоре "Малика" перевели в другой барак, где и произошла Еленовская трагедия. К счастью, он выжил и дождался своего возвращения на родную землю.

видео дня

"Созвонились! Сегодня обменяли моего друга Малика, с которым мы постоянно гуляли по бараку, который постоянно меня успокаивал и поддерживал, пока его не перевели в "Барак 200". После теракта он выжил и сегодня его обменяли! Я невероятно счастлив! Верим и ждем всех домой", - написал "Орест".

Смотрите видео с обмена пленными:

обмен пленными
Из российского плена вернулся друг Дмитрия Козацкого / фото: скриншот

Стоит отметить, что Дмитрия Козацкого вернули в рамках обмена пленными 21 сентября 2022 года.

Обмен пленными - последние новости

Как сообщал Главред, 19 марта Украина вернула 197 защитников. Домой удалось вернуть 175 украинских защитников в рамках обмена и еще 22 человека благодаря другим мерам. Среди военнопленных есть тяжелораненые и воины, которых РФ преследовала за вымышленные преступления.

Среди освобожденных из российского плена 166 рядовых и сержантов, а также 9 офицеров. Они были взяты в плен на востоке и юге страны, в Мариуполе, Сумской и Харьковской областях, а также в Курской области.

  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: ГПСУ
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: ГПСУ
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: ГПСУ
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: ГПСУ
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: ГПСУ
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: ГПСУ
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: ГПСУ
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: ГПСУ
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: ГПСУ
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: ГПСУ
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 марта
    Обмен пленными 19 марта фото: Дмитрий Лубинец

Стоит отметить, что 18 марта российский диктатор Владимир Путин после разговора с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что Россия и Украина проведут обмен пленными.

"Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами состоится обмен пленными – 175 на 175 человек", - сказано в заявлении Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об обмене пленными с РФ. Он заявил, что знал о подготовке к этому обмену.

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