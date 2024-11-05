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Первые бои уже были: Умеров рассказал детали о столкновениях на фронте с корейцами

Ангелина Подвысоцкая
5 ноября 2024, 16:48обновлено 5 ноября, 17:38
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Министр обороны Украины заявил, что количество столкновений в ближайшее время будет увеличиваться.
Умеров, войска КНДР
На фронте были первые столкновения с северокорейскими военными / Коллаж: Главред, фото: ОП, фото: ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

  • На фронте произошли первые столкновения с северокорейскими военными
  • Количество боевых столкновений будет увеличиваться
  • РФ обучает корейцев ведению современной войны

Украинские военные впервые столкнулись на поле боя с северокорейскими войсками. Это были первые бои между ними после того, как КНДР отправила их на помощь России. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает Politico.

Он акцентировал на том, что пока между украинскими военными и корейцами были "маломасштабные столкновения".

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В то же время он избежал раскрытия других деталей и направления, на которых произошли эти столкновения. Однако уточнил, что в ближайшие недели количество столкновений будет больше.

"Это были столкновения. Мы ожидаем, что в ближайшие недели будет больше привлечений (сил КНДР на фронте - УНИАН)", - сказал Умеров.

Руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в понедельник, 4 ноября, также рассказывал о начале боев против корейцев.

"Первые военные КНДР уже попали под обстрел на Курщине", - писал он.

Впоследствии он отметил, что россияне обучают ведению современной войны военных и офицеров КНДР.

"КНДРовцы в российской военной форме, в российских подразделениях на Курщине. Их учат применять FPV и дроны разведки, а также принципы применения Ланцетов. Также у россиян есть дальнейшие планы направления российских инструкторов БПЛА в Пхеньян для тренировки военных непосредственно в КНДР", - рассказал он.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Войска КНДР на фронте в Украине - главные новости

Ранее Владимир Зеленский назвал, сколько военных КНДР находится в Курской области. Курская операция помогла освободить украинских защитников из плена.

Как сообщалось ранее, войска КНДР могут не оправдать надежд РФ. Ранее Северная Корея не посылала крупных сухопутных войск за границу.

Напомним, как сообщал Главред, украинская разведка зафиксировала в Курской области РФ уже 11 тысяч военных КНДР. Их число на территории региона увеличивается.

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