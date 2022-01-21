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Первым на Мадане был убит не Нигоян - ГБР

21 января 2022, 20:14
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В Бюро расследований назвали имя первого убитого активиста Революции Достоинства.

Сергей Нигоян
Сергей Нигоян / Facebook.com

Государственное бюро расследований сделало неожиданное заявление. Оно сообщило, что согласно последним данным, первым убитым во время событий Революции Достоинства не Сергей Нигоян. Первым на Майдена убили активиста Юрия Вербицкого.

Об этом заявил заместитель руководителя управления по делам Майдана ДБР Артем Яблонский во время пресс-конференции "8 годовщина убийства первых Героев Небесной Сотни и фактическое начало российской агрессии".

"Кто первый убит по времени? Это – Юрий Вербицкий или Сергей Нигоян. Но по последним данным, это Юрий Вербицкий", - сказал он.

Исходя из этого следует информация, что убийства Нигояна, Жизневского и Вербицкого пока не раскрыты.

Однако на данный момент уже установлено каждое подразделение внутренних войск и спецподразделений "Беркут", которые находились на момент совершения каждого из этих убийств в непосредственном направлении.

Напомним, в тот же день во время столкновений на Грушевского погиб член УНА-УНСО, белорус Михаил Жизневский.

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