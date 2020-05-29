Скандал с картинами Порошенко: стало известно о судьбе коллекции экс-президента

Петр Порошенко не явился на допрос / УНИАН

Бывший президент Петр Порошенко снова проигнорировал вызов на допрос в Государственное бюро расследований.

Как заявили адвокаты Порошенко у здания ГБР, повестки экс-президенту якобы были вручены ненадлежащим образом и поэтому он не явился на допрос.

На вопрос журналистов о том, что в ГБР сообщили, что повестки были отправлены по месту работы, жительства и регистрации Порошенко, адвокаты ответили: "Они обманывают".

Отметим, что Порошенко вызвали на допрос по делу перемещения картин.. Сегодня в 11:00 он должен быть в ГБР по этому делу, а в 12:00 - по так называемому делу "пленок Байдена".

В свою очередь в Музее Ивана Гончара сообщили, что ГБР арестовало частную коллекцию картин Порошенко.

"28 мая, примерно в 13:30, в музей снова пришли представители ГБР. Один из представителей показал свое удостоверение директору музея, Петру Ивановичу Гончару, и представился следователем.

Предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко.

И попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и уголовной ответственности за незаконные действия с этой коллекцию", - говорится в сообщении на Facebook-странице музея Гончара.

/ @honcharmuseum

Напомним, ранее в музее Гончара в Киеве произошел скандал: сотрудники ГБР были вынуждены взломать двери, чтобы провести следственные действия по делу картин Петра Порошенко.

Позже в пресс-службе партии Евросолидарность такие действия назвали "разбойным нападением" спецназа на музей Ивана Гончара.