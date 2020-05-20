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Скандал с пленками Деркача: Порошенко "перевел стрелки" на Офис Зеленского

20 мая 2020, 19:11

"Спецоперация" направлена против стратегических отношений Украины и США, уверен Петр Порошенко.

Порошенко, Байден
Джо Байден и Петр Порошенко / Reuters

Экс-президент Петр Порошенко отреагировал на публикацию записей его разговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

По его словам, "пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины".

"Аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве (Андрей Деркач, - ред.) - сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в Офисе действующего президента. СБУ должна расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно?", - подчеркнул Порошенко в своем видеообращении, опубликованном в Facebook

По его мнению, "спецоперация" направлена против стратегических отношений Украины и США и "на руку только России". Он считает, что "провокаторы стремятся оставить нас один на один с Кремлем".

"Еще вчера я считал, что действия пророссийских маргиналов не стоят слишком большого внимания. Однако сегодняшняя пресс-конференция (Владимира Зеленского, - ред.) породила обоснованные подозрения, что к этой спецоперации причастен Офис президента Украины", - уверен Порошенко.

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Он также добавил, что "главными информационными спонсорами провокации" якобы являются пророссийские телеканалы, а также медиа-ресурсы бизнесмена Игоря Коломойского.

Напомним, ранее нардеп Андрей Деркач опубликовал записи переговоров Джозефа Байдена с Петром Порошенко.

Петр Порошенко Джозеф Байден новости Украины новости США
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