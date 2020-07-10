"Лицемер переобулся в полете": в Сети напомнили, как Порошенко сменил мову на "язык"

Петр Порошенко активно защищал права русскоязычных / Reuters

Экс-президент Петр Порошенко в 2014 году активно защищал права русскоязычных граждан Украины.

Соответствующий архивный видеоролик, вероятно с предвыборной агитацией Порошенко был опубликован с Сети.

В частности, Порошенко во время выступления призывал защитить права русскоязычного народа и высказывал сомнение относительно успешности референдума о русском языке, как втором государственном.

"Ну внесем мы сегодня законопроект, референдум, о статусе русского языка, как второго официального, второго национального, наберет он 30%, и что это удовлетворит людей?

Я уверяю вас, что это будет такой результат. А может нужно по другому действовать, может нужно защитить права русскоговорящего народа? Может нужно понять, что им нужно и тогда уже заниматься этим?", — заявлял Порошенко в 2014 году.

Отметим, что в Сети призвали показать это видео активным "порохоботам" и удивились, как может быстро "переобуваться в полете" экс-гарант.

"Вчера удивлялись пленкам Деркача и позиции экс-президента Петра Порошенко, но вот вам хорошие месседжи о защите русского языка. Этот лицемер готов менять свою позицию диаметрально, только проголосуйте!", - отмечает телеграм-канал Наблюдатель.

"Товарищи порохоботы, вам Путин снова в штаны насрал!", - иронизирует блогер Денис Гороховский.

"Защитник русского языка Петр Порошенко. Апрель 2014. Перешлите это, пожалуйста, ценителям "Армії.Мови.Віри". Чтоб понимали, как замечательно может переобуваться в полете их кумир. Когда надо", — написала в Facebook экс-заместитель главы Администрации Виктора Януковича Елена Лукаш.

Напомним, ранее были опубликованы новые записи телефонных разговоров Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным в 2015 году.

При этом комплиментарный тон разговора разительно отличался от официальной риторики Порошенко.