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Пинчук может продать свои телеканалы российскому миллиардеру – СМИ

2 июня 2020, 17:49

Совладелец Альфа-групп Михаил Фридман подумывает о приобретении ряда украинских телеканалов.

Михаил Фридман
Михаил Фридман может купить медиабизнес Виктора Пинчука / Finparty

Украинский бизнесмен Виктор Пинчук ведет переговоры с совладельцем Альфа-групп, российским миллиардером Михаилом Фридманом о продаже своего медиабизнеса в Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал Политика страны со ссылкой на собственные источники в медиахолдинге бизнесмена.

Согласно данной информации, медиахолдинг Пинчука, в состав которого входят телеканалы Новый, СТБ и ICTV, может быть продан проживающему в Лондоне российскому мультимиллиардеру Михаилу Фридману. В недавнем прошлом ходили слухи о том, что телеканалы хочет купить Виктор Медведчук, однако эта информация якобы не соответствует действительности.

"Слух пошел видимо из-за того, что на телеканалах появились российские специалисты, которые проводят оценку состояния активов. Но это не Медведчук, это Фридман", - утверждает Страна, ссылаясь на источник.

Напоследок подчеркивается, что на данный момент идет оценка стоимости активов, а о продаже пока говорить рано.

"Пока идет оценка. Что решат по итогу - неизвестно. Если и будет покупка, то не напрямую, чтоб не было российских бенефициаров. Кроме того, холдинг генерирует по году приличный убыток. То есть, решение о покупке очевидно должно быть не только чисто бизнесовое, но и политическое", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, согласно последним рейтингам Forbes, Виктор Пинчук занимает вторую строчку в списке богатейших бизнесменов Украины. Совокупная стоимость его активов оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

Виктор Пинчук Михаил Фридман телеканалы новости Украины
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