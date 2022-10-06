Планы Путина обречены на провал, мобилизация ему не поможет – ГУР

Боеспособность войск Путина вызывает сомнения - разведка / ua.depositphotos.com, УНИАН

Объявленная в государстве-агрессоре России мобилизация не поспособствует серьезным изменениям ситуации на фронте. У противника проблемы с мобилизационной системой и обеспечением своих военных. Боеспособность таких войск вызывает сомнения. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что план Путина по мобилизации не приведет к существенным изменениям обстановки на поле боя.

Украина освободит все захваченные территории, а преступники будут наказаны.

"Чтобы не придумал Путин с мобилизацией - это ни глобально, ни стратегически ни на что не повлияет. Кроме количества убитых россиян и разрушенных жизней, к сожалению, и в Украине, но и в России, а это повод россиянам задуматься. Тем не менее украинская территория будет освобождена, границы будут восстановлены, а преступники будут наказаны", - сказал Юсов.

По словам представителя ГУР, логистика и система мобилизации в России пока не налажена. Призванных на войну с Украиной пока не могут обеспечить всем необходимым. Обстановка может измениться, однако на данный момент есть много сомнений в боеспособности так называемой "второй армии мира".

"Это не значит, что они не смогут это исправить, но сейчас это точно не "вторая армия мира". Да, в России еще большое количество советской техники и законсервированной техники, но вопрос, готова ли она и в каком состоянии, кто на ней будет ехать, здесь возникает много вопросов и сомнений в боеспособности "второй армии мира", - подчеркнул Андрей Юсов.

Мобилизация в России

Глава страны-агрессора Владимир Путин 21 сентября объявил мобилизацию на территории России. Изначально он заявлял, что призывать на войну будут военных запаса и тех, кто служил в российской армии. Однако на самом деле под мобилизацию попали почти все подряд.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что россияне хотят мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их якобы отправят в Украину для "охраны" захваченных территорий. Но, по данным оппозиционных СМИ, призвать намерены около 1 200 000 человек.

Специалисты Института изучения войны полагают, что Россия вряд ли сможет создать эффективные войска благодаря мобилизации.

В войска оккупантов забирают лиц с серьезными заболеваниями и тех, кто имеет право на отсрочку. Реальная ситуация не соответствует тому, что говорили в Кремле.

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