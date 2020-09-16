Пленки Деркача: Байден злословил на Трампа в разговоре с Порошенко

Джо Байден и Петр Порошенко / УНИАН

Пленки Деркача - в среду, 16 сентября 2020 года, внефракционный нардеп Рады IX созыва Андрей Деркач опубликовал новую часть аудиозаписей, на которых якобы запечатлены беседы между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джозефом Байденом.

Пресс-конференция Деркача транслировалась в прямом эфире на YouTube.

В частности, Байден убеждает Порошенко, что влиял [в 2016 году - Главред] на переходную администрацию новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Диалог выглядел следующим образом:

Байден: Как ваши дела?

Порошенко: Очень хорошо, как и всегда, когда я слышу ваш голос, мой дорогой друг.

Б.: Расскажите мне про ваш разговор с Трампом, если можете.

П.: Я рассказал ему про достаточно большое количество позитивных вещей, которые делают президент Обама и нынешняя администрация (смеется). Но, откровенно говоря, я ожидал гораздо более прохладного разговора, а он был достаточно искренним и теплым.

Б.: Хорошо. Этот парень [Трамп - Главред] говоря английским языком - собака, которая бежит за машиной по дороге. Плохой пес будет бегать за машиной вдоль дороги. Это выражение в английском языке. Он схватил машину. Но он пес, который не знает, что делать. Он даже не знает, из чего сделана эта машина и что в ней. Так что у нас есть шанс сделать его героем.

Читайте такжеСША ввели санкции против нардепа Деркача за "пленки Порошенко-Байдена"

Пленки Деркача - ранее Главред сообщал: