Пленки Деркача - Порошенко планировал диверсию в Крыму / УНИАН

Бывший президент Украины Петр Порошенко планировал диверсионную операцию в Крыму.

Такие планы у него были в августе 2016 года, когда он еще занимал президентский пост, свидетельствуют так называемые пленки Деркача.

На записях якобы запечатлены разговоры Джозефа Байдена и Петра Порошенко (тогда ‒ вице-президента США и президента Украины соответственно).

Судя по записям, Джо Байден раскритиковал данное решение. По его мнению, это создало бы риски эскалации обстановки. А также, добавил Байден, даст повод европейцам обвинить в диверсии саму Украину.

Напомним, 22 июня 2020 года достоянием общественности нардеп Андрей Деркач сделал новые записи, на которых якобы зафиксированы разговоры Петра Порошенко и Джо Байдена. Главными тезисами стали давление на Яценюка, лоббизм Коболева и "ангел-хранитель".