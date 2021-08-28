"Плясали, поднимая тучи пыли": в Крыму россияне заставили балерин танцевать возле танков

В рамках громадного бряцанья оружием под названием "Армия-2021" российские генералы не придумали ничего лучше балета под дулами боевых танков.
В захваченном Россией городе Севастополь в Крыму во время открытия форума "Армия 2021" организовали странное мероприятие — "танковый балет". Видео было обнародовано в Twitter.
Боевые танки российской армии разъезжали на бетонной площадке. И рядом с ними девушки-балерины в пачках бегали в пыли на территории парка "Патриот".
"Грациозный танец. Водители танков профессионально управляют боевыми машинами и вооруженными танками, в движении синхронно выполняют приемы. Легкость, с которой бронированные машины передвигаются по воображаемому танцполу", — говорит голос за кадром видео.
К слову, главная площадка форума "Армия-2021" находится в Московской области, но такие же меры устраивают и в других военных округах. А открытие форума в Севастополе состоялось 27 августа.
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Напомним, ранее по кладбищу в оккупированном Перевальске Луганской области проехалась военная техника управляемых Россией незаконных военизированных формирований так называемой "ЛНР".
В результате могилы оказались полностью уничтоженными.